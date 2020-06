KORONAVÍRUS podkopal Slovákom plány na trhu: Pozrite sa, akých nákupov sme sa museli zriecť

BRATISLAVA - Situácia pred vypuknutím a po vypuknutí pandémie nového koronavírusu sa značne zmenila. Hlavne je to cítiť v atmosfére trhu a kúpyschopnosti. Mnohí zo strachu pred nečakanými výdavkami vycúvali z plánovaných nákupov a agentúra AKO v prieskume zisťovala aj to, ktoré veci si Slováci radšej nedopriali a počkajú, až keď kríza pominie.

AKO robilo prieskum na vzorke 1000 respondentov od 10. do 15. júna 2020. internetovým dopytovaním cez systém CAWI. Zásadná otázka v prieskume bola: „Aký drahší výrobok, drahšiu vec alebo službu, ktorú ste pred koronakrízou plánovali kúpiť, ste sa teraz v čase koronakrízy rozhodli tento nákup odložiť, zatiaľ s týmto výdavkom počkať?“

Takmer vo všetkých vekových kategóriách zvíťazila kategória automobilu.

Zdroj: Agentúra AKO

Odklad nákupu auta

Ak neberieme do úvahy kolónku, v ktorej respondenti uvádzajú, že žiadny takýto nákup neplánovali, ktorá suverénne vedie s takmer 40 percentami, môžeme na jasných výsledkoch vidieť, že vyše 15 percent respondentov plánovalo nákup automobilu, no rozmysleli si to. Na druhom mieste sa ocitli elektrospotrebiče a biela technika, no ide o prepad na 9,8 percenta. Ďalší respondenti zas plánovali rekonštrukciu domu alebo bytu, no v dôsledku krízy z nej vycúvali. Uviedlo to 7,8 percent respondentov.

Muži autá, ženy spotrebiče

Z výsledkov, ktoré respondentov delia na ženy a mužov je evidentné, že jednoznačnosť mužov sa naplno prejavila u odkladu nákupu auta. U žien to až také jednoznačne nie je, aj keď u nich vyhrala kategória elektrospotrebičov a biela technika. Tiež im však chýbal nový automobil, či rekonštrukcia domu, no z týchto nákupov zišlo.

Jediná výnimka

Odložený nákup automobilu vyhrával aj vo všetkých vekových kategóriách s výnimkou najstarších od 60 rokov a vyššie. Tí totiž najviac chceli a odložili nákup bielej techniky či plány na rekonštrukciu bytu alebo domu.

