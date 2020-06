Súd v kauze Kuciak: Zsuzsová pokračuje vo výpovedi! VIDEO S Kočnerom to bol len nezáväzný flirt

V prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Marian Kočner, Alena Zsuzsová a Tomáš Szabó

Neprávoplatne odsúdený je už Miroslav Marček, ktorý sa priznal k vražde Kuciaka a Kušnírovej, ale aj k vražde podnikateľa Petra Molnára.

Právoplatne odsúdený je Zoltán Andruskó, ktorý mal vraždu sprostredkovať.

Marian Kočner je nerávoplatne odsúdený v kauze falšovania zmeniek spolu s Pavlom Ruskom

Všetci traja obžalovaní sú vo väzbe. Kočner je však vo väzbe pre kauzu zmenky

Na predchádzajúcich pojednávaniach vypovedali aj znalci, čítala sa časť Threemy

Prvýkrát vypovedala aj obžalovaná Alena Zsuzsová, ktorá sa predtým niekoľkokrát dožadovala výpovede. Na začiatku vypovedať odmietla.

Na pojednávaní vypovedal prvýkrát Marian Kočner.

11:32 Zsuzsová bola zadržaná u lekára, keď bola s dcérou na roentgeni pľúc. Podľa Zsuzsovej zadržali vtedy dva mobilné telefóny, jeden bol červený iPhone 7 plus, ktorý používala Zsuzsová a druhý bol dvojdňový telefón jej dcéry. "Ten na Slovensku ani nebol vtedy ešte, to si moja dcéra kúpila dva dni predtým. Bol zlatý, iPhone, ale neviem presne aká značka," hovorí Zsuzsová.

Predsedníčka senátu predkladá Zsuzsocej telefón v bielom obale. "To je ten nový telefón mojej dcéry, zakúpený 25.9. 2018 vo Viedni," hovorí Zsuzsová.

11:30 Zsuzsová mala prístup k účtu, ktorý bol vedený na meno jej dcéry. Bola to platinová karta, na ktorej bol podľa nej limit 1500 eur mesačne. "To si presne pamätám, lebo pán Kočner na mňa navrieskal, že som bankový analfabet," hovorí Zsuzsová. Kartu vraj používala na dovolenkách, keď platila depozit v hotovosti.

11:26 "Ja som peniaze otáčala, moja mama si požičala a tie som za úrok požičala ja. To životné minimum som si vedela vždy zarobiť aj bez toho, aby som pracovala," hovorí Zsuzsová na súde.

11:25 Neskôr sa stretli aj v roku 2014, ale často sa vraj nestretávali. Kočner posielal "výživné" na Zsuzsovej dcéru 200 eur. Neskôr len 1300, pretože 700 sa strhávalo na lízing.

11:09 Zsuzsová tvrdí, že s Kočnerom nemala milenecký vzťah. "Len flirt," odpovedá predsedníčke senátu Zsuzsová.

11:06 Podľa Zsuzsovej začal je vzťah s Kočnerom ako "nezáväzný flirt". "Bolo to vo februrári v roku 2012 cez aplikáciu Facebook. Osobne sme sa stretli v júni 2012, keď mi priniesol Porche Cayanne jeho dcéry," hovorí Zsuszová. Auto neskôr prepísali na Zsuzsovej matku.

Zsuzsovej mame vtedy mali ukradnúť X5 a Kočner jej dal auto výmenou za poistku, ktorú mali vyplatiť jemu.

11:05 Obžalovaná Zsuzsová, po vzore Mariana Kočnera, sa tiež rozhodla odpovedať len na otázky prokurátorov. Splnomocnencom odpovedať odmietla.

11:02 "Na objednanie vraždy Jána Kuciaka, a ani žiadnej inej, som nemala žiadny motív. Od narodenia bývam v dome veľkom 220 metrov štvorcových s bazénom. Vždy som si vedela zarobiť tak, aby som prežila. A ani moja choroba by mi neumožňovala takýto skutok spáchať," hovorí Zsuszová.

10:57 "Pán andruskó vedel, že sa poznám s pánom Kočnerom, že mu robím tlmočníčku. Ale inak nevedel o ničom a o žiadnych mojich priateľoch, okrem mojej najlepšej kamarátky. On nevedel, kedy a kde sa stretávam s pánom Kočnerom. To, čo on vypovedal sú bludy a dopĺňal to podľa toho, počas väzby, čo sa dozvedel z médií. On inak nevedel o ničom, ani o obchodoch pána Kočnera," vypovedá Zsuzsová.

"Tak, ako aj dnešný dôkaz dokazuje to, že pán Andruskó klamal, tak aj v ďalšej komunikácii, ktorú budeme navrhovať, je dokázané, že načo mal odo mňa peniaze požičané," pokračuje obžalovaná.

10:56 Zsuzsová opäť sedí pred senátom a vypovedá. "Chcete ešte niečo doplniť k vašej spontánnej výpovedi?" pýta sa sudkyňa. "Áno," odpovedá Zsuzsová.

10:41 Súd prerušil hlavné pojednávanie na 10 minút za účelom hygienickej prestávky. Po nej bude pokračovať Zsuzsová vo svojej výpovedi.

10:36 "Tento dôkaz v plnej miere potvrdzuje moje výpovede, čo sa týka môjho vzťahu s pánom Andruskóom. Potvrdzuje, že mal odo mňa požičané peniaze, že pán Andruskó v jednom kuse s úrokmi meškal a bolo sa mu treba doprosovať. Potvrdzuje aj to, čo som povedala, že tieto peniaze som si požičala preňho. Keby som mu povedala, že sú to moje, tak neuvidím ani euro. Potvrdzuje to aj to, čo pán Andruskó na začiatku priznal, že si požičal na prerábku bytu. Ale v plnej miere to vyvracia to, že by si mal pán Andruskó v plnej miere odpracovať požičané peniaze vraždou. Dokazuje to aj to, že bol so mnou vo Viedni kupovať mojej dcére darček na narodeniny. Pán Andruskó mi posledné dlžné úroky zaplatil dva dni predtým, ako sme išli do Viedne. Potvrdzuje to aj DNA na bankovkách, ktoré boli nájdené u mňa doma. tento dôkaz maximálne dokazuje to, že som si žiadnu vraždu neobjednala, že mi dlhoval stále a dlží mi aj dnes a žiadnou vraždou si dlh neodrobil," vyjadrila sa Zsuzsová.

10:35 Slovo si zobrala obhajkyňa Vestenická, ktorá poukázala na rozhodnutie Najvyššieho súdu, podľa ktorého "takto selektívne vytiahnuté správy" nemôžu byť zahrnuté do dokazovania.

10:34 "O týchto SMS-kách hovoril Zoltán Andruskó, akurát hovoril, že prebehli v inom čase. Andruskó sa pomýlil o sedem mesiacov," povedal Kočner. Tomáš Szabó, ako aj splnomocnenci poškodených sú bez vyjadrenia.

10:32 Predsedníčka senátu predvolala Zsuzsovú k výsluchu. Jej posledná výpoveď bola prerušená, keď súd odročil pojednávanie. Ešte pred Zsuzsovej výpoveďou majú strany právo vyjadriť sa k dnes vykonaným dôkazom.

10:31 Okrem SMS správ sú na súde prehrávané aj telefonáty medzi Zsuzsovou a Andruskóom. Prehrávaný bol telefonát, v ktorom si s Andruskóom dohaduje stretnutie.

10:21 Tlmočníčka prekladá správy priamo v miestnosti. Najskôr ich prečíta v maďarčine a potom prekladá do slovenčiny. Ide o správy medzi Alenou Zsuszovou a už odsúdeným Zoltánom Andruskóom.

10:09 Súd teraz vykonáva dôkazy, ktorými sú SMS správy medzi obžalovanými. Tí boli monitorovaní políciou niekoľko dní pred zadržaním. Prítomná je aj tlmočníčka, pretože správy sú v maďarčine. Ide o SMS-ky medzi Tomášom Szabóom, Miroslavom Marčekom a Zoltánom Andruskóom.

10:06 Verejnosť je opäť prítomná. Okrem nej boli vylúčení aj rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej.

09:37 Súd vylúčil verejnosť na čas, kedy sa budú oboznamovať listiny, ktoré obsahujú utajované skutočnosti. Budú sa vykonávať dôkazy z odpočúvania a SMSiek Kočnera.

09:33 Súd zahrnul do dôkazov aj nahrávky odpočúvania Kočnera, ktoré robila polícia. Na túto časť chce súd vylúčiť verejnosť.

09:31 Na 13:00 je opäť predvolaný Dušan Mikolaj, ktorý skúmal Threemu.

09:28 Súd do dokazovania zahrnul aj dôkazy, ktoré navrhoval obhajca Kočnera Marek Para. Ide o správu spoločnosti Threema a telefonické hovory, ako aj SMS-komunikácie.

09:24 Súd pripustil a zahrnul do dokazovania potvrdenie o úschove zbrani a streliva, potvrdenie o úschove vozidiel, potvrdenie o odovzdaní zbrane a streliva do úschovy, ako aj odborné vyjadrenia ministerstva vnútra.

09:13 Zsuzsová súdu doručila písomné vyjadrenie k dôkazom, ktoré boli vykonané v jej neprítomnosti. Zároveň žiada, aby súd prihliadal na skutočnosti, ktoré sú v jej vyjadrení uvedené.

09:09 Pojednávanie sa začína, prítomní sú všetci traja obžalovaní.

08:50 Rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej hovorili pred začiatkom pojednávania o tom, čo očakávajú od 19. dňa

08:40 Obhajca obžalovanej Aleny Zsuzsovej pred pojednávaním.

V ostatných dňoch pred senátom ŠTS vypovedali obžalovaí Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Obaja naďalej trvajú na svojej nevine. V závere posledného pojednávacieho dňa avizovala predsedníčka senátu Ružena Sabová, že sa rozhodne, či opätovne predvolá kriminalistu z oblasti IT Dušana Mikulaja. Na súde sa Mikulaj vyjadroval už dvakrát, analyzoval súdu správy operátorov o telefónoch obžalovaných. Okrem avizovania ďalších troch termínov pojednávania uviedla Sabová na súde aj to, že bude rozhodovať o nových dôkazných návrhoch. Splnomocnenec poškodených Kuciakovcov Daniel Lipšic chce, aby sa na súde prehrávali videá z telefónu Kočnera, ktoré majú ukazovať jeho životný štýl.