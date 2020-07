Megaproces v prípade vraždy Kuciaka pokračuje už zajtra: Opätovne bude vypovedať Zoltán Andruskó

BRATISLAVA – V kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa v pondelok (20. 7.) pred senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) opätovne postaví už odsúdený Zoltán Andruskó. Jeho svedeckú výpoveď spochybňujú Alena Zs. aj Marian K. Predvolaný je znova aj kriminalista z odboru informačných technológií Dušan Mikulaj. Potvrdila to Zuzana Zvalová z kancelárie predsedu ŠTS.

V ostatných týždňoch začali pred senátom vypovedať obžalovaní Marian K. a Alena Zs. Obaja venovali vo svojej výpovedi pozornosť aj Andruskóovi a jeho výpovedi, ktorú spochybňujú. Alena Zs. sa opakovane odvolávala na to, že jej Andruskó mal dlžiť peniaze, ktoré si neodpracoval vraždou novinára. Dokazovať to má telefonát z odpočúvaní, ktorý sa na súde prehrával. Marian K. zase upozorňoval na rozdiely vo výpovediach Miroslava M. a samotného Andruskóa, ako aj na fakt, že nevedeli povedať, koľko peňazí mali za vraždu dodatočne inkasovať.

Splnomocnenec poškodených Kuciakovcov Daniel Lipšic si myslí, že Andruskó nemal motiváciu v prípade klamať. „On nevedel, aké ďalšie dôkazy sa nájdu počas vyšetrovania, čiže by veľmi riskoval, keby označil ju (Alenu Zs., pozn.) ako jednu z objednávateliek, a potom by sa ukázalo, že to bolo celé naopak,“ myslí si Lipšic.

Vo vzťahu k Andruskóovi zostáva ešte nerozhodnuté o dôkaznom návrhu obhajcu Aleny Zs. Štefana Neszméryho. Ten chce zahrnúť do dokazovania aj uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci údajnej vraždy televíznej redaktorky Leony Kočkovičovej Fučíkovej a následne aj uznesenie o zastavení trestného stíhania v tej istej veci. Andruskó pred políciou vypovedal, že koncom roka 2016 zbieral s Alenou Zs. muchotrávky, ktoré mali byť použité na otravu televíznej redaktorky. Toto neskôr poprel znalec, ktorý vyvrátil, že by dôvodom smrti Kočkovičovej Fučíkovej bola otrava jedovatými hubami.

Pred senát sa opätovne tiež postaví Mikulaj. Ten v posledných týždňoch vypovedal najmä o pohybe telefónov obžalovaných, ktorý vyskladal z dát poskytnutých mobilnými operátormi. Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní neprávoplatne odsúdený Miroslav M., Tomáš Sz., Alena Zs. a Marian K. Ten si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.