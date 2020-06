Kočner na súde spomenul aj vešticu, sledovanie hodil na Tótha! Zsuzsová počas výpovede zvyšovala hlas

V prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Marian Kočner, Alena Zsuzsová a Tomáš Szabó

Neprávoplatne odsúdený je už Miroslav Marček, ktorý sa priznal k vražde Kuciaka a Kušnírovej, ale aj k vražde podnikateľa Petra Molnára.

Právoplatne odsúdený je Zoltán Andruskó, ktorý mal vraždu sprostredkovať.

Marian Kočner je nerávoplatne odsúdený v kauze falšovania zmeniek spolu s Pavlom Ruskom

Všetci traja obžalovaní sú vo väzbe. Kočner je však vo väzbe pre kauzu zmenky

Na predchádzajúcich pojednávaniach vypovedali aj znalci, čítala sa časť Threemy

Zsuzsová sa niekoľkokrát dožadovala výpovede. Na začiatku vypovedať odmietla.

Na poslednom pojednávaní vypovedal prvýkrát Marian Kočner.

16:20 Súd odročuje hlavné pojednávanie na dni 29.6., 20. a 23.7.

15:55 Predsedníčka Ružena Sabová sa ešte spýtala, či má niekto nejaké doplňujúce návrhy na dokazovanie.

15:49 Súd prerušil Zsuzsovej spontánnu výpoveď a zamýšľa aj odročiť pojednávanie.

15:30 Pojednávanie po prestávke pokračuje výpoveďou Aleny Zsuzsovej. Tá sa ďalej vyjadruje k výpovediam, teraz konkrétne k Zoltánovi Andruskóovi.

15:01 Súd prerušil havné pojednávanie za účelom hygienickej prestávky.

14:49 "Mám právo vyjadrovať sa k dôkazom, tak sa k nim vyjadrujem," háda sa po ďalšom upozornení Zsuzsová s predsedníčkou senátu. "Mali ste právo vyjadriť sa k dôkazom, keď boli vykonané," usmerňuje ju sudkyňa. "Vtedy som tu nebola," povedala Zsuzsová. "Požiadali ste o konanie v neprítomnosti," uzemnila ju predsedníčka senátu.

14:44 Predsedníčka senátu požiadala Zsuzsovej obhajcu, aby ju usmernil vo výpovedi. Ten k nej na krátku chvíľu pristúpil a niečo jej hovoril. Zsuzsová pokračuje vo svojej spontánnej výpovedi.

14:42 "Pani obžalovaná, vy robíte sumár dôkazov," prerušila Zsuzsovej monológ sudkyňa. "Ja sa vyjadrujem," odpovedala Zsuzsová.

14:36 Alena Zsuzsová sa vyjadruje k výpovedia, pri ktorých nebola. Svoje vyjadrenia číta z papiera, povedala, že tak urobí preto, aby to bolo rýchlejšie.

14:28 Podobne, ako pri Marianovi Kočnerovi, aj teraz vyzval prokurátor Zsuzsovú, aby sa spontánne vyjadrila k obžalobe. Obžalovaná svoju výpoveď začína tým, že sa vyjadruje k výpovediam ostatných obžalovaných.

14:24 Výsluch Mariana Kočnera je ukončený. Vypovedať bude Alena Zsuzsová.

14:18 "BTS zachytáva iba aktivitu, nie prítomnosť mobilného telefónu. To vysvetľuje aj nepravdivosť niektorých tvrdení obžalovaný," povedal Roman Kvasnica.

14:14 Kočnerova výpoveď sa skončila, ďalšie otázky mu neboli kladené. Právo vyjadriť sa majú ostatní. Obžalovaní ostali bez vyjadrenia, slovo si berie Daniel Lipšič.

Podľa neho si Kočner odporuje. Doobeda hovoril o tom, že podľa veštice ho mal zradiť blízky človek a podľa neho charakteristika sedela na Petra Tótha. "Neskôr hovoril, že nebol jeho blízky človek," hovoríl splnomocnenec Kuciakovcov.

14:04 O slovo sa prihlásil aj prokurátor, ktorý sa Kočnera pýta na to, koľko žien a matiek podporoval tak, ako Alenu Zsuzsovú. Kočner vraví, že o svojej charitatívnej činnosti nikdy verejne nerozprával.

14:00 Postavil sa Jozef Kuciak, ktorý Kočnerovi nepoložil otázku, len mu niečo povedal. V sále však nebolo dobre rozumieť, čo to bolo, pretože nehovoril do mikrofónu. Bolo však zrejmé, že pánovi Kuciakovi sa s Kočnerom rozpráva ťažko.

"Pán Kuciak, mne je ľúto, čo sa stalo vášmu synovi, verte tomu, že s tým nemám nič spoločné," povedal Kočner Kuciakovi.

13:59 Kočnera sa pýta Zlatica Kušnírová, ktorá chce vedieť, či mal Kočner potýčku s Jánom Kuciakom. "Pani Kušnírová, vám rád odpoviem. Nepovedal som, že Ján Kuciak nepracoval s otvorenými zdrojmi, povedal som, že pracoval aj s inými. S Jánom Kuciakom sa osobne stretol len raz v živote pri mojej tlačovke," odpovedal Kočner.

13:57 Kočner odmietol odpovedať na otázky Daniela Lipšica a Romana Kvasnicu.

13:54 "Ja nemám dôvod nahrádzať niekomu nejakú škodu, ja som nikomu nič neurobil," povedal Kočner, keď ho Sabová vyzvala, aby zaujal stanovisko k náhrade škody, ktorú žiadajú poškodení.

"Som rozvedený, ale so svojou spoločnou manželkou žijem aj po rozvode v jednej domácnosti. Nemám žiadnu vyživovacú povinnosť, mám len dve dospelé deti," odpovedal Kočner na otázky predsedníčky senátu.

13:47 Predsedníčka senátu sa Kočnera pýtala, či mali so Zsuzsovou nejaké voľnočasové aktivity. "Nie, nemali sme žiadne," odpovedal Kočner. Alena Zsuzsová sa pri tejto odpovedi začala veľmi smiať.

13:35 "Moja rodina vedela, že s pani Zsuzsovou som v kontakte, že jej pomáham," hovorí Kočner.

13:32 "V súvislosti s politickou stranou Cieľ, poskytli ste nejaké finančné prostriedky Alene Zsuzsovej?" pýta sa Sabová. "Áno, poskytol," odpovedá Kočner. "V akých sumách a ako ste jej ich poskytli?" pýta sa sudkyňa. "V hotovosti, ale o aké sumy išlo, to neviem," hovorí Kočner.

13:26 Prokurátor Turan nemá ďalšie otázky. Otázky nemá ani obhajca Marek Para. Pýta sa predsedníčka senátu.

13:20 Kočner priznáva, že pred tým, ako ho vzali do väzby, požiadal Tótha o to, aby sa spojil s Alenou Zsuzsovou. Dostával prostredníctvom Tótha odkazy od veštice, ku ktorej chodila Zuzsová. Kočner Tótha žiadal aj o to, aby doplatil lízing na Zsuzsovej auto a o to, aby kontroloval jeho účet prostredníctvom mobilnej aplikácie.

13:17 Kočner hovorí, že sa stretával so Zsuzsovou aj v bratislavskom nákupnom centre v Petržalke. Pri niektorých stretnutiach bola aj Zsuzsovej dcéra. "Nijako sme sa neschovávali," hovorí Kočner s tým, že stretnutia súviseli so stranou Cieľ.

13:15 Hlavné pojednávanie po prestávke pokračuje výsluchom obžalovaného Mariana Kočnera.

12:15 Vyjadrenie Daniela Lipšica počas obednej prestávky.

12:00 Pojednávanie je prerušené za účelom obedňajšej prestávky.

11:52 "V komunikácii s pani Zsuzsovou sa často vyskytovalo slovo "nepíš", čo znamenalo, že sa jej ozvem ja. Že nemá písať, lebo mám robotu alebo som na súde alebo niečo," povedal Kočner s tým, že to jasne dokazuje, že Threema je falošná, pretože niektoré správy po jeho "nepíš" tam boli doplnené.

11:48 Kočner hovorí, že dnes sú dôkazy na to, že Threema nie je autentická. "Mnoho vecí tam chýba a mnoho vecí bolo doplnených," hovorí Kočner s tým, že si nepamätá na to, že by Tóthovi písal, že "pozastavuje činnosť tímu".

11:35 "Mali ste vedomosť o sledovaní novinára Jána Kuciaka?" pýta sa sudkyňa. "Nemal som o tom informácie. Vedel som, že aj on bol v záujme Tótha. Ale dozvedel som sa o tom, myslím, že až potom, ako prebehlo toto paparazzovanie," odpovedal Kočner.

"Tóth bol ten, ktorý mal pripravovať materiály do relácie na pranieri. Ja som nikdy nevidel žiadny materiál. Nevidel som ho preto, lebo nemám počítač, mám len mobil. A USB kľúč sa do mobilu nedá dať," povedal Kočner.

11:19 Sabová sa pýta na nahrávku telefonátu medzi Marianom Kočnerom a Jánom Kuciakom. V ňom sa mu Kočner vyhráźal, že bude zbierať špinu na novinára aj na jeho rodinu. "Garantujem vám, že skončíte s písaním," povedal vtedy Kočner Kuciakovi. "Ak poviete niečo v afekte... nikdy v živote som nezískaval žiadne informácie o rodine kohokoľvek," odpovedal Kočner.

11:16 Kočner popiera, že by získaval kompromitujúce informácie o novinároch. "Bola to iniciatíva pána Tótha, ktorý aj založil pred pár rokmi Lipšicovo stádo, on nenávidel novinárov viac ako ja," povedal Kočner.

"Tóth vytvoril stránku Na pranieri, on sa mal o ňu starať a písal aj otázky pre politikov, to bola jeho záležitosť," vypovedá Kočner.

11:14 Zsuzsová podľa Kočnera zo začiatku odpovedala tým, ktorí sledovali stránku Na pranieri. Mala mať za to sľúbenú odmenu 1000 eur.

11:10 Prokurátor sa pýta na stránku Na pranieri. "Mala sa venovať rozboru článkov novinárov, problémom občanov, ktorí sa nevedia dovolať spravodlivosti, mala byť odrazovým mostíkom pre politickú stranu Cieľ," povedal Kočner.

11:00 Predsedníčka sa pýta, odkedy začal Kočner pravidelne posielať peniaze na účet dcéry Aleny Zsuzsovej. Kočner hovorí, že jej asi pred štyrmi/piatimi rokmi začal každý mesiac posielať asi tisúc eur.

10:55 Predsedníčka senátu niekoľkokrát napomenula Kočnera, aby sa vyjadroval stručne a jasne. Rovnako aj prokurátor má klásť otázky, ktoré sú k prejednávanej veci.

10:52 Kočner hovorí, že si nepamätá, kedy sa stretol so Zsuzsovou prvýkrát, ani to, kto bol iniciátorom stretnutia. Hovorí, že sa párkrát stretli v Bratislave, v Báči alebo v Šali. "Častokrát bola iniciátorom tohto stretnutia pani Zsuzsová, doniesla mi chleba domáci, med alebo nejakú maďarskú papriku. Ak išla do Bratislavy, tak mi zavolala, že mi nesie chlebal, tak sme sa stretli na päť minút," vypovedá Kočner.

10:49 Kočner hovorí o tom, ako sa spoznal so Zsuzsovou. Mala mu napísať, že je slobodná matka a žiadala ho o pomoc. "Takéto žiadosti mi chodili od rôznych ľudí. Mne jej bolo ľúto, tak som jej dal preložiť nejaké listiny, ktoré som ani nepotreboval," povedal Kočner s tým, že Zsuzsová nechcela nikdy nič zadarmo.

10:44 Marian Kočner skončil svoju spontánnu výpoveď. Teraz bude odpovedať na otázky prokurátora. Ten ho ešte pred prvou otázku upozorňuje na to, že sa bude pýtať aj na osobné veci. Kočner to nemá brať ako zasahovanie do jeho dôstojnosti.

"Moju osobnú a ľudskú dôstojnosť už tak ponížili médiá na Slovensku, že vy sa nemôžete dostať ďalej," povedal Kočner.

10:38 Senát má pochybnosti o dôkaze, ktorý navrhuje obhajoba. Predsedníčka hovorí, že ide o operatívny záznam a súd dôkaz vykoná až vtedy, keď Marek Para preukáže, v akom postavení je v tom prípade.

10:32 Obhajca Marek Para navrhuje vykonať dôkaz listinou z ministerstva vnútra z novembra 2019, vo veci trestnej činnosti organizovanej skupiny z južného Slovenska. Obhajca uvádza, že túto listinu získal pri štúdiu spisu a vo veci má rovnako postavenie obhajcu.

10:17 Kočner hovorí o tom, že médiá uverejnili po jedho spontánnej výpovedi články o tom, že spochybňoval výpoveď iných obžalovaných. Kočner teraz hovorí o tom, že obžaloba vychádzala z toho, že Kočner bol ohrozený článkami Jána Kuciaka. "Tento motív som vylúčil, pretože nechcem spochybňovať pána Kuciaka ako novinára, ale písal to isté, čo písali iné denníky a portáli dávno predtým a dlhšiu dobu," povedal Kočner.

10:16 Verejnosť je na hlavnom pojednávaní opäť prítomná. Nasleduje výsluch obžalovaného Mariana Kočnera. Senát umožnil ešte predtým, ako budú Kočnerovi kladené otázky, aby doplnil svoju stredajšiu spontánnu výpoveď.

09:51 Z hlavného pojednávania bola vylúčená verejnosť, pretože súd vykonáva dôkaz o bankových účtoch Leony Mii Markovič. Ide o dcéru Aleny Zsuzsovej.

09:29 "Je tu jedna zaujímavá vec, a tou je, že pani Zsuzsová bola krátko pred touto komunikáciou u veštice. Tá jej povedala, že v mojej blízkosti je človek, ktorý mi vrazí dýku do chrbta. Pani Zsuzsová si to nahrala a poslala mi to. My sme dlhú dobu uvažovali, kto by to mohol byť. Tá osoba bola veľmi dobre charakterizovaná, že mi bola blízka tá osoba a že zastávala niekde druhú najvyššiu funkciu. Tá charakteristika, keby sme si dnes pustili tú nahrávku, čo kedysi povedala pani Róžika, tak tá charakteristika sedí na Petra Tótha," povedal Kočner.

09:26 Kočner a Zsuzsová si píšu o veštici, ktorá predpovedala, že niekto jemu blízky mu vrazí dýku do srdca.

09:24 Súd ešte vykoná ďalšiu časť komunikácie z aplikácie Threema z 1.3. 2018. Rovnako ide o komunikáciu medzi Marianom Kočner a Alenou Zsuzsovou.

Zsuzsová píše Kočnerovi o tom, ako jej na ňom záleží. Kočner píše o svojom bývalom zaťovi a o tom, že s ním nechce už žiadnu spoluprácu.

09:13 Ešte pred pokračovaním vo výsluchu Mariana Kočnera, súd vykoná dôkaz, ktorý navrhol splnomocnenec rodičov Jána Kuciaka Daniel Lipšic. Ide o komunikáciu z aplikácie Threema z 28. 2. 2018, po vražde Jána Kuciaka.

Kočner píše Zsuzsovej o poslednom článku Jána Kuciaka, ktorý nestihol dokončiť.

09:00 Hlavné pojednávanie sa začína. Prítomní sú všetci traja obžalovaní.

08:55 Na hlavné pojednávanie prišli rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej.

08:50 Obhajca Aleny Zsuzsovej štefan Neszméry očakáva, že dnes bude vypovedať aj jeho klientka.

08:45 Na hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka prichádzajú poškodení, aj obhajcovia obžalovaných.

Kočner začal svoju výpoveď už v stredu popoludní. Prokurátor ho vyzval, aby spontánne vypovedal k obžalobe. Kočnerova výpoveď sa podobala viac na záverečnú reč. Obžalovaný mafián hodnotil výpovede neprávoplatne odsúdeného Miroslava Marčeka, ktorý sa priznal k vražde, ale aj právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa a aj Kočnerovho niekdajšieho dobrého kamaráta Petra Tótha.

Okrem toho, Kočner rozoberal aj články Jána Kuciaka. tvrdil, že ho nijako neohrozoval a len písal to, čo už napísali iní pred ním.