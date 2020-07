Kauza diplomovej práce nahnevala aj Kuciakovho brata: Šéfovi parlamentu poriadne naložil!

Mladšieho brata Jána Kuciaka poriadne nahnevala aktuálna situácia okolo práce Kollára. Sám na sociálnej sieti zverejnil status, podľa ktorého si dlho hrýzol do jazyka, no už viac nechce skrývať svoju nespokojnosť. "Stále sa bojím, že sa už úplne všetko a všetci obrátia proti nám, ale toto je cez čiaru," napísal Kuciak aj s vedomím, že je pod svetlom pozornosti spoločnosti.

Zdroj: Facebook/Jozef Kuciak

Predmetom statusu sa stala roztržka v pléne medzi podpredsedom parlamentu Jurajom Šeligom zo Za ľudí a predsedom parlamentu Kollárom. "Niečo až tak odporne farizejské ako je pán podpredseda Šeliga som ešte v politike nestretol,“ vyhlásil vtedy pri rečníckom pulte Kollár na Šeligovu adresu.

Už sme si tým prešli a vieme, čo je na konci

Kuciak túto roztržku odsúdil. "Útočiť na koaličného partnera výmyslami za to, že požaduje to, čo je v každej normálnej krajine prirodzené, vlastné postavenie postaviť na úroveň celej krajiny a poctivých študentov, to nie je ani trochu morálne čisté a spravodlivé,“ skritizoval Kollára Kuciak. "V ten istý deň štýlom ala ,,Smer", klamať o Nadácií Zastavme Korupciu a namiesto uznania chýb a prijatia toho, čo robí omylného človeka človekom - zodpovednosti, radšej obviňovať všetkých dookola," dodal Kuciak s tým, že "toto sme tu už raz mali" a "vieme, kam to viedlo.