NBS sa vážne pohráva s myšlienkou zrušenia najmenších centov: Vyťahujú aj ekologický argument!

BRATISLAVA - Máte už po krk najmenších mincí v našej peňaženke? Národná banka Slovenska (NBS) v týchto dňoch predstavuje svoj návrh, ako by sa mohli Slováci vysporiadať s používaním tých najmenších centov v prípade hotovosti. Reč je o jedno a dvojcentových minciach, ktoré aj podľa prieskumu Eurobarometra Slovákom prekážajú najviac.

"Národná banka Slovenska navrhuje zmeniť legislatívu tak, aby sa v praxi odstránilo použitie dvoch najmenších euromincí jednocentoviek a dvojcentoviek. Výsledná suma by sa zaokrúhľovala pri platbe v hotovosti na najbližšiu nulu alebo 5 eurocentov," píše NBS vo svojom statuse. Podľa Eurobarometra je až 74 percent za zrušenie týchto mincí a priemer eurozóny za ich zrušenie je tak 65 percent, čo nie je zásadne menšia hodnota.

Zaokrúhľovanie na 5 centov

Dosah na domácnosti by bol podľa NBS zanedbateľný. "Podľa simulácií by sme na nákupoch zaplatili o približne 0 až 2 dva centy mesačne viac v porovnaní s pôvodným stavom. (Porovnateľná situácia bola pri rušení 10 a 20-halierových mincí v roku 2003, keď nedošlo k nárastu cien tovarov a služieb)," argumentuje NBS.

Ekologická karta

NBS však nevníma len ekonomický aspekt tejto novely, ale aj ten "zelený". "Pozitívny vplyv na životné prostredie - Vydýchne si príroda, kde najmenšie mince často končia. NBS zároveň výrazne zredukuje použitie obalovej fólie, do ktorej sa mince balia a výrazné množstvo emisií sa ušetrí aj pri preprave medzi úschovnými miestami NBS alebo z Mincovne Kremnica. Napríklad v rokoch 2017-2019 sa z Kremnice do NBS uskutočnilo až 45 transportov 1- a dvojcentových mincí," dodáva NBS.

NBSku vo veľkom podporujú liberáli

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) plne podporuje návrh NBS na obmedzenie používania 1 a 2 centových mincí pri platbách v hotovosti.

„Jedno a dvojcentové mince spôsobujú zbytočné náklady pri administrovaní ich používania. Dokonca minulý rok bolo podľa prieskumu až 74 % opýtaných na Slovensku za zrušenie používania týchto mincí. Navyše je úplne zrejmé, že ich obeh je minimálny, keďže sa nedajú použiť ani vo väčšine parkovacích automatov či automatoch na potraviny. Tieto najmenšie mince tak stoja viac ako je ich skutočná hodnota,“ uviedol poslanec NR SR za SaS a člen Výboru NR SR pre európske záležitosti Miroslav Žiak.

Cieľom obmedzenia používania 1 a 2 centových euromincí je podľa SaS znížiť náklady firiem a komerčných bánk. „Aj v Programovom vyhlásení vlády sa píše, že sa použijú podobné princípy ako pri zrušení 10 a 20 halierových mincí v minulosti. Vtedy sa pristúpilo k zaokrúhľovaniu. Nebude to však znamenať žiadne citeľné zdražovanie, ako sa niektorí obávajú. Dokazujú to aj príklady z viacerých krajín eurozóny, ktoré pristúpili k tomuto kroku, pričom v konečnom dôsledku to ocenila väčšina spoločnosti,“ uzavrel poslanec NR SR Miroslav Žiak.