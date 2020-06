Príspevky, dávky aj zmeny v penziách! Prvé kolo zmien už o mesiac, tieto sumy budú platiť po novom

BRATISLAVA - Životné minimum porastie aj tento rok. S tým je spojené aj navyšovanie prídavkov či dávok, ktoré sú naň naviazané. Prvé zvyšovanie nastane 1. júla tohto roka. Meniť by sa mali aj penzie. Minister práce Milan Krajniak uviedol, že rodičia, ktorí investovali do výchovy dieťaťa, z ktorého je ekonomicky aktívny člen, by mali dostať symbolické poďakovanie. Čo všetko sa zmení?

Životné minimum sa bude zvyšovať. Hore pôjdu aj viaceré dávky pre rodiny s deťmi. K prvej fáze zmien dôjde 1. júla. Zvyšovať sa bude príspevok na prepravu či príspevok na absolventskú prax. Ďalšia fáza nastane od januára 2021. Tá sa bude týkať zvyšovania rodičovského príspevku či prídavku na deti. Niekde však zvýšenie nepresiahne ani euro mesačne, zvyčajne ine o návyšenie o pár ur. Minister práce hovorí aj o zmene penzijnej legislatívy.

Zdroj: Ministerstvo práce SR

Zvýšenie životného minima sa dotýka takmer všetkých občanov, pretože je určujúce pre následné úpravy desiatok sociálnych a zdravotných dávok či peňažných príspevkov, napríklad aj pre rodinné prídavky, náhradné výživné, rodičovský príspevok, minimálne dôchodky, dávky v hmotnej núdzi.

Životné minimum porastie

Suma životného minima sa pre prvú plnoletú fyzickú osobu zvýši na 214,83 eura, pre druhú plnoletú fyzickú osobu na 149,87 eura a pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa na 98,08 eura mesačne. „Sumy životného minima sa upravia tak, že tie aktuálne sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Ten bol podľa údajov Štatistického úradu za rozhodujúce obdobie (t. j. apríl 2020/apríl 2019) 1,022. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje, že nielen životné minimum, ale aj dávky naň naviazané, sa zvýšia o 2,2%,“ uviedol rezort práce.

Sumy životného minima sa upravia nasledovne:

suma 210,20 eura mesačne sa upravuje na 214,83 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

suma 146,64 eura mesačne sa upravuje na 149,87 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

suma 95,96 eura mesačne sa upravuje na 98,08 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa.

Zvýši sa príspevok na prepravu i rodičvský príspevok

Životné minimum sa upraví k 1. júlu, avšak dávky naň naviazané sa upravia buď k júlu 2020 alebo k januáru 2021 v závislosti od toho, ako úpravu konkrétnej dávky či príspevku stanovuje príslušná legislatívna norma. Od leta tak porastie aj náhradné výživné pre rodičov a v druhej vlne zvyšovania, ktorá nastane od januára budúceho roka a týkať sa to bude rodičovského príspevku, ktorý sa zvýši najviac o osem eur či prídavku na dieťa, ktorý sa zvýši o 55 centov.

Zdroj: Ministerstvo práce SR

Zmena penzijnej legislatívy

Dôchodcovia budú prizývaní k tvorbe penzijnej legislatívy aj k jej pripomienkovaniu. Legislatíva týkajúca sa starobných dôchodkov by mala zohľadňovať vychované deti.

Zdroj: Ministerstvo práce SR

„Osobne ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny považujem za veľmi dôležité, aby sme zvýšili dôchodok tým seniorom, ktorí sa podstatným spôsobom zaslúžili, že slovenská ekonomika rastie a rozvíja sa. Preto je v programovom vyhlásení vlády zámer, aby pracujúce deti mohli prispievať istou časťou svojich odvodov alebo inou formou na dôchodok svojich rodičov. To považujem za veľmi dôležitú, spravodlivú vec. Je to aj vec symbolického ocenenia, teda vrátenie sa k princípu 'troch grošov',“ priblížil Krajniak.

Zdroj: Ministerstvo práce SR

Symbolické poďakovanie

Podľa Krajniaka výchova dieťaťa do 20 rokov stojí v priemere okolo 50- až 70-tisíc eur. Rodičia, ktorí investovali do výchovy dieťaťa, z ktorého je ekonomicky aktívny člen spoločnosti, si zaslúžia aspoň takéto symbolické poďakovanie. Presná forma, akou by to malo prebiehať, zatiaľ nie je známa. Minister práce hovorí o troch možnostiach.

Zdroj: Ministerstvo práce SR

Tri možnosti

Alternatívou zohľadnenia detí podľa Krajniaka by mohla byť obdoba dvojpercentnej asignácie dane. „Prečo by nemohol byť rozšírený a zadefinovaný systém tak, že keď pracujúce dieťa chce, môže poslať príspevok svojim rodičom,“ povedal minister. Druhou možnosťou by podľa Krajniaka bolo, že príspevok od detí by bol zakomponovaný priamo v odvodoch. Nejaká časť odvodov by bola určená priamo pre rodičov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Tretia možnosť je nejaká forma daňovej úľavy alebo daňového bonuse na rodičov. „Žiadnu z uvedených možností momentálne nepreferujem, všetky sú 'na stole'. Môžme o nich debatovať tak, aby sme našli čo najväčšiu aj odbornú, aj celospoločenskú zhodu na tom, ako to urobiť,“ zdôraznil.

Prírastok blahobytu

Minister navrhuje zvýšiť dôchodky aj o takzvaný „prírastok blahobytu“. Súvisí to s narastajúcou robotizáciou a Krajniak tvrdí, že sa nemôžeme donekonečna spoliehať na dobré mzdy, pokiaľ ide o financovanie dôchodkov. Mnohé pracovné miesta v budúcnosti nahradia práve stroje.

Jedným zo zdrojov financovania dôchodkov tak má byť celkový rast ekonomiky a produktivity práce. Dnes sa dôchodky financujú najmä zo Sociálnej poisťovne, prípadne druhého piliera. Výška dôchodku sa dnes viaže najmä na priemernú mzdu každého zamestnanca, ktorý ide do dôchodku. V súvislosti s trinástym dôchodkom minister práce zopakoval svoje predošlé vyjadrenia o tom, že verí, že trinásty dôchodok bude v tomto roku aj v tom budúcom vyplatený.

Dôchodkový strop by mal ostať

„My sme za to, aby bol zachovaný dôchodkový strop. Viem si však predstaviť, že by bol individuálny. Každý občan by vedel, že po odpracovaní napríklad 40 rokov bude mať nárok na odchod do dôchodku,“ dodal minister práce.

Jednota dôchodcov Slovenska považuje za veľmi dôležité, aby seniori mohli vyjadriť svoje skúsenosti a stanoviská, pokiaľ ide o diskusiu o dôchodkovom systéme. „Našli sme pochopenie,“ povedal po rokovaní Lipiansky. Podľa Machových slov môže vláda počítať s tým, že seniori budú aktívne spolupracovať na zmenách penzijného systému. „Budeme dávať svoje názory. Na dnešnom rokovaní sme na to dostali všetky ponuky a podmienky,“ doplnil Mach.