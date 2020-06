Koalícia o etickom kódexe poslanca nehovorila: Za ľudí a SaS sú pripravení rokovať

Strana Za ľudí podľa slov predsedníčky svojho poslaneckého klubu Jany Žitňanskej plánuje pripraviť návrh a predložiť ho partnerom. Predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová pripomenula, že na návrhu pracovali už v minulosti a sú ochotní o ňom diskutovať.

Prijatie etického kódexu poslanca NR SR nie je podľa Kollára témou dňa. Povedal to s tým, že nevie o tom, že by sa jeho návrh pripravoval. Dodal, že možno kódex nebude v tomto volebnom období prijatý. Odôvodňuje to tým, že tento parlament je slušnejší ako v minulosti. "Tento parlament nie je taký, aký bol ten predtým, ľudia sa tu nehašteria. V súčasnosti je podstatne slušnejší. V pléne je poriadok. Nie je žiadny tlak, aby sme niečo také urobili. 'Akonáhle' sa to zvrhne a mal by byť problém, vtedy začneme otvárať tieto otázky," uviedol.

Žitňanská uviedla, že tému etického kódexu na pôde koalície zatiaľ neotvárali. "V rámci poslaneckého klubu strany Za ľudí sme sa však začali na tuto tému baviť a plánujeme vypracovať návrh, ktorý predložíme aj našim kolegom," avizovala.

"Klub SaS je pripravený o etickom kódexe, v zmysle nami pripraveného návrhu v minulosti, rokovať," povedala Zemanová. Priblížila, že v roku 2016 sa podieľala na príprave etického kódexu správania sa poslancov v oblasti finančných záujmov a konfliktov záujmov. "Napokon sa vôbec v diskusii nepokračovalo, ale sa to zvrtlo na horalky a vykazovanie zo sály, teda na správanie sa poslancov v pléne," podotkla.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš považuje predloženie návrhu za kompetenciu šéfa parlamentu. "Z hľadiska hnutia OĽaNO by sa pri spracovaní prípadného návrhu kódexu malo prihliadať predovšetkým na pravidlá, ktoré by dodržiavali všetci poslanci," priblížil. Právna úprava nemá byť len formálna. Návrh bývalého šéfa parlamentu Andreja Danka (SNS) podľa Šipoša neriešil podstatné otázky, ako sa vyhnúť a ako postihovať korupčné správanie.

Nedávne hodnotenie implementácie odporúčaní vydaných Skupinou štátov proti korupcii (GRECO) konštatuje, že Slovensko dosiahlo mieru implementácie odporúčaní zhruba na 60 percent. Dostalo sa tak medzi štáty s najvyšším podielom nevykonaných odporúčaní týkajúcich sa poslancov parlamentu. Vyplýva to z výročnej správy organizácie.

Kancelária NR SR na otázky o zlepšení odpovedala, že rozhodnutie pri prijímaní etického kódexu je v kompetencii poslancov, ktorí majú zákonodarnú iniciatívu. Kancelária sa v minulosti podieľala na príprave odborných podkladov a kompletizovaní doručených pripomienok od poslaneckých klubov. Samotný návrh však podľa jej slov pripravovala pracovná skupina.