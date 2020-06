Šóth: Nie úplne sa stotožňujeme s prijímaním nových zákonov cez koronakrízu

"Tú Slovensko síce zvládlo, ale je mnoho momentov, ktoré mohli byť podľa nášho názoru riešené inak," uviedol prezident asociácie Marián Šóth v hodnotení prvých sto dní ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO).

"Uvedomujeme si, že to bola veľmi dynamická doba, napriek tomu si myslíme, že návrhy na zmenu zákonov mali byť so zástupcami lekárov viac komunikované," mieni Šóth, ktorý poukázal aj na problém nedostatku ochranných pomôcok počas pandemického obdobia.

ASL SR tvrdí, že ambulantní lekári boli dlhú dobu v obrovskej neistote. "Jednak finančnej, ale aj pracovnej. Usmernenia, ktoré sme dostávali, boli často protichodné. Naši lekári sa často inštrukcie dozvedali len cez médiá. Napríklad vôbec nebol upravený režim pre polikliniky, veľmi slabo cesta pacienta v ambulanciách," komentoval prezident asociácie, odvolávajúc sa na štatistiky.

Tie podľa jeho slov ukazujú, že pohyb pacientov ambulantných zariadeniach je omnoho vyšší ako v ústavnej starostlivosti. "Obrovský problém, ktorý sa nás dotýka, je financovanie krízového obdobia a aj aktuálneho," doplnil s tým, že susedné Česko po príchode nového koronavírusu zvýšilo rozpočet pre zdravotníctvo o približne 73 miliónov eur.

"U nás k žiadnej finančnej injekcii neprišlo. Naopak, stále sa hovorí len o šetrení. A to aj napriek tomu, že už pri prijímaní rozpočtu bolo jasné, že zdravotníctvu nebude postačovať. Konštatovali to aj súčasné vládne strany. Dnes nám teda chýbajú rázne kroky a vyjadrenia pána ministra v tejto oblasti," povedal.

Šóth poukázal tiež na to, že štandardný režim sa ešte len rozbieha. Mnohé doterajšie kroky šéfa rezortu zdravotníctva, ako napríklad personálne výmeny či zmeny v liekovej legislatíve vyvolali nepokoj.

"Avizované sú viaceré zmeny. Napríklad zmeny v primárnej starostlivosti, pripravuje sa cestovná mapa pacienta, ktorá podľa slov ministra zdravotníctva má zabezpečiť, aby pacient presne vedel, na čo má nárok pri liečení svojho ochorenia a za aký čas. To sú zásadné otázky, pri riešení ktorých by mali byť zástupcovia lekárov. To sa však, žiaľ, nedeje," dodal Šóth s tým, že najbližšie dni a týždne by mali ukázať, či je dôvodom jedine koronakríza.