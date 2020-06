Cigániková kritizuje potratovú novelu z dielne OĽaNO, hovorí o reštrikciách

"Sú tam jasné bariéry v prístupe k interrupciám," zdôraznila s tým, že za zákon zrejme nezahlasuje. Potrebu vidí v prijatí preventívnych opatrení ako sexuálna výchova, dostupná antikoncepcia či interrupčná tabletka.

"Z toho, čo viem, som rád, že sa ide cestou skôr preventívnych opatrení a štátnej pomoci," povedal Šeliga s tým, že presné znenie zákona ešte nevidel. "Dostaneme paragrafové znenie, preštudujeme si ho a bude k tomu diskusia," zdôraznil. Poznamenal, že návrh bol prerokovaný na koaličnej rade.

Ťažko podľa neho hodnotiť, či je na predloženie návrhu správny čas. Podľa vlastných slov vníma, že v spoločnosti do istej miery diskusia prebieha, a verí, že v nej predkladatelia budú pokračovať. Cigániková tvrdí, že podpora ženám v ťažkej situácii by mala spočívať najmä vo zvyšovaní životnej úrovne.

"To, že žena ide na interrupciu, je dôsledok. My musíme riešiť to, prečo tam ide," uviedla s tým, že zákazy nič nevyriešia. Poukázala na zníženie počtu potratov v zahraničí napríklad zavedením sexuálnej výchovy na školách, dostupnej antikoncepcie či predchádzaním násiliu páchanému na ženách. Pokiaľ toto či interrupčnú tabletku predkladatelia dajú do návrhu, rada sa do diskusie zapojí. Návrh v tomto znení zrejme nepodporí.

Za pomoc ženám nepovažuje ani bránenie im v tom, aby sa dostali na interrupciu včas. "Nie je podľa mňa ani pomocou ich vyslovene psychické týranie, ktoré ja z tohto cítim," poznamenala. Návrhu vyčíta vyžadovanie uvedenia dôvodov podstúpenia interrupcie či predĺženie lehoty na podstúpenie zákroku na 96 hodín.

Podotkla, že v návrhu absentuje časť, ktorá hovorí o možnosti podstúpiť interrupciu do 24. týždňa v prípade, ak je poškodený plod, či v prípade ohrozenia zdravia ženy a podobne. Problém vidí aj v potrebe dvoch lekárskych posudkov v takomto prípade. Namieta tiež načasovanie predloženia legislatívnej úpravy, pripomenula aktuálne dôsledky koronakrízy.

Mimoparlamentná strana Spolu dodala, že návrh sa sústreďuje iba na opatrenia v prvých dňoch života dieťaťa. Potrebu vidí v podpore rodín systémovo a koncepčne, či už prostredníctvom sociálnych opatrení, ale aj zlepšovaním postavenia žien v spoločnosti.

"Tieto návrhy nič z toho neobsahujú, naopak, obsahujú časti, ktoré jasne obmedzujú slobodný prístup žien k interrupciám a sú vstupnou bránou pre zásadnejšie snahy o okliešťovanie reprodukčných práv žien," uviedla členka strany Simona Petrík.