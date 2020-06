Kollár zatiaľ nevylúčil spoluprácu so stranou Pellegriniho: Chce si počkať na to, kto v nej bude

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) nevylúčil spoluprácu s novou stranou Petra Pellegriniho. Ak sa ukáže, že sa do nej okrem poslancov nepresunú aj oligarchovia z pozadia Smeru-SD, nevidel by v tom problém. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Dodal, že o prípadnej podpore vzniku poslaneckého klubu pre odídencov zo Smeru-SD budú hovoriť na koaličnej rade, počkať podľa neho treba na preskupenie síl.

Pelleho jedenástka Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Poslanec a doterajší podpredseda Smeru-SD Richard Raši tvrdí, že nová strana Petra Pellegriniho má priniesť aj programovú zmenu a zabezpečiť koaličný potenciál pre sociálnu demokraciu na Slovensku.

"Vieme, že odišlo 11 poslancov, nejdem novovznikajúci projekt dopredu odsúdiť. Vieme, že chcú byť iní a že odchádzajú. Ale ešte sme nevideli, kto všetko tam bude, aký budú mať program, či odišlo len 11 poslancov, alebo či s nimi náhodou neodišlo aj niekoľko oligarchov, bývalých zakladateľov strany Smer-SD. Ak sa toto neukáže, alebo že to tak nie je, tak nebude problém s takouto stranou spolupracovať," povedal Kollár.

Kollár nepovedal, či podporí prípadný vznik nového poslaneckého klubu odídencov okolo Pellegriniho. "Počkajme si, ako sa to vyvrbí," poznamenal s tým, že určite sa o tom bude koalícia rozprávať. Dodal, že treba počkať aj na to, kto všetko v novej strane bude a či sa tam s poslancami nepresunú aj iní oligarchovia a bývalí zakladatelia Smeru-SD. Skonštatoval, že komunikácia s Pellegrinim je iná ako s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom.

V súvislosti s funkciami v NRSR pripomenul, že pozícia podpredsedu NRSR patrí najsilnejšej opozičnej strane, čo je Smer-SD. Téme výmeny by sa mali podľa neho venovať až v septembri, keď bude rozloženie síl jasné. Deklaroval, že predsedu Smeru-SD Roberta Fica by do funkcie nepodporil. Poznamenal, že v súčasnosti by nebol rád, keby napríklad Raši odovzdal funkciu predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, pretože v ňom prebiehajú konania a je potrebné ich dokončiť.

Zrad alebo záchrana?

Raši odmieta výroky Fica o tom, že sú zradcami. Verí, že budú záchrancami sociálnej demokracie na Slovensku. "Verím, že prinesieme aj koaličný potenciál. Preto, aby ste mohli sociálne opatrenia robiť, musíte byť vo vláde, pretože inak ich nepresadíte," skonštatoval.

Dodal, že po obsahovej stránke bude nová strana naozaj iná. Zaoberať sa chcú témami, ktoré sa doteraz neriešili, napríklad digitálna transformácia. "Postupne chceme presadzovať aj víziu, aj témy. Na úvod ten rozdiel možno bude naozaj taký, ako je rozdiel medzi Petrom Pellegrinim a Robertom Ficom," povedal. Raši deklaroval, že na funkciách v NRSR trvať nebudú, všetko sa však podľa neho ukáže v septembri po preskupení síl.