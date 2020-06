Kočnerova prvá výpoveď pred súdom! Rozbor Kuciakových článkov aj šokujúce slová o bývalom kamarátovi

Dokazovanie v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, sa chýli ku koncu. Predsedníčka senátu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v stredu pristúpila k výsluchu obžalovaného Mariana Kočnera. Výpovede sa už dlhšie dožaduje aj obžalovaná Alena Zsuzsová.

Prokurátor na začiatok Kočnera vyzval, aby sa spontánne vyjadril k obžalobe. "Na začiatok by som rád povedal, že s týmto ja nemám nič spoločné. Žiadnu vraždu som si neobjednal," povedal Kočner. Potom sa začal venovať výpovediam neprávoplatne odsúdené Miroslava Marčeka, právoplatne odsúdené Zoltána Andruskóa, svojho bývalého kamaráta Petra Tótha, ktorý v prípade vystupuje ako svedok, ale rozoberal aj články zavraždeného Kuciaka.

Marček upravoval tvrdenia

Kočner sa pri výpovede najskôr začal venovať neprávoplatne odsúdenému Miroslavovi Marčekovi, ktorý sa k vražde Kuciaka a Kušnírovej priznal. Podľa neho

"Je veľmi zvláštne, že Marček, Szabó ani Andruskó nevedia povedať, akú sumu mali dostať v tom údajnom doplatku. Ťažko niekto uverí, že keď sa bavili o tom, že si vypýtajú nejaký doplatok, nikto nepovedal, aký veľký. To je zvláštne. A ani nevedeli, akú sumu dostali. Andruskó tvrdí, že to neprepočítaval, to je zvláštne, a Marček tiež tvrdí, že nevie, koľko to bolo,“ vypovedal Kočner.

„Marček sa častokrát vo svojich výpovediach mýlil, Marček si už na konci svojich výpovedí začal aj vymýšľať. Úplne na začiatku tvrdil, že keď Andruskó priniesol nejaký materiál na mobile, tak sedel v aute vzadu a v zásade nič nevidel a adresu bydliska si pán Szabó napísal na nejaký papier, a potom tvrdil, že sa mu zdá, že v tom mobile boli aj nejaké fotky,“ spochybňoval Kočner muža, ktorý sa priznal k vražde.

Rovnako hovoril aj o odsúdenom Zoltánovi Andruskóovi, ktorý od začiatku spolupracoval s políciou. Podľa Kočnera Andruskó vedel, že ho sledujú a chystajú sa ho zadržať. "Mohol sa na to pripraviť, aj na svoju výpoveď," povedal Kočner.

Spisovateľ a klamár

Kočner nenechal nitku suchú ani na svojom kedysi dobrom priateľovi Petrovi Tóthovi. Ten momentálne svedčí proti nemu aj v kauze zmenky, aj v prípade vraždy novinára. Kočner o Tóthtovi hovoril ako o klamárovi, ktorý si výpoveď zakaždým prispôsobil tak, aby on z toho vyšiel dobre.

"Z komunikácie pána Tótha s neznámou osobou je zrejmé, že pán Tóth sa nabúral do siete Govnet. Je veľmi zvláštne, že sa to neriešilo. Pár dní nato bolo verejnosti oznámené, že Govnet je napadnutá. Pán Tóth je spisovateľ, klamár, chráni si vlastný zadok,“ tvrdil Kočner. Tóthovi malo podľa Kočnera prísť na účet veľké množstvo peňazí. Rovnako ho obvinil aj z manipulácie s mobilmi.

Kuciak ho neohrozoval

Obžalovaný Kočner sa vo svojej výpovedi veľmi podrobne venoval aj práci Jána Kuciaka. Tvrdil, že ho článkami nijako neohrozoval, pretože len kopíroval to, čo o ňom napísali iní. Kuciak však dopodrobna analyzoval kauzu Donovaly a práve pre jeho podrobný článok Kočnera pred tromi rokmi obvinili.

"Hovorili o ňom, že využíval otvorené zdroje. Takáto informácia v otvorených zdrojoch nie je, je to klamstvo," povedal Kočner napríklad o článku, v ktorom Kuciak písal o presune miliónov do karibskej schránky.

Kočnerova spontánna výpoveď trvala dve hodiny. Nasledovať mali otázky od prokurátora, splnomocnencov poškodených, obhajoby a senátu. "Pani predsedníčka, budem odpovedať na otázky prokurátora aj senátu. Ale nebudem odpovedať na otázky advokátov Lipšica a Kvasnicu," povedal Kočner.

Predsedníčka senátu Ružena Sabová Kočnerovu výpoveď prerušila a prerušila aj hlavné pojednávanie do piatku 09:00 hodiny. Dôkazy, ktoré navrhovali prokurátori, boli vykonané všetky. Obhajoba Mariana Kočnera navrhovala ešte ďalšie, k tým sa senát zatiaľ nevyjadril.