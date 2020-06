Ostré reakcie smerákov: Pellegrini je rozbíjač ľavice! Stranu rozdelil na dva tábory

Peter Pellegrini dnes definitívne oznámil, že odchádza zo strany Smer a od Fica nedostal žiadnu ponuku. Poslanci Smeru sa rozdelili na dva tábory. Pre časť je rozbíjačom ľavice, iní s jeho rozhodnutím súhlasia. Zatiaľ nie je jasné, kto s ním stranu opustí, no na predchádzajúcich tlačovkách ho sprevádzali najmä bývalá ministerka vnútra Denisa Saková, exminister hospodárstva Peter Žiga a Richard Raši.

Fico mu drží palce

Poslanec Robert Fico sa vyjadril na sociálnej sieti. Drží mu palce a je mu ľúto, že neprijal jeho ponuku.

Zdroj: Facebook/Robert Fico

Rozbíjač ľavice

Odchod Petra Pellegriniho zo strany Smer je podľa poslanca parlamentu Ľuboša Blahu zlým krokom. „Rozbíja Smer, rozbíja ľavicovú scénu, čo nie je dobré. Ľavica bola na Slovensku vždy najsilnejšia pokiaľ bola scelená a spojená,“ povedal Blaha. Predseda Smeru Robert Fico na odchod Pellegriniho nereagoval. Poslanec Ľubomír Vážny si myslí, že odchod Pellegriniho určitým spôsobom poškodí strane a zníži sa počet jeho priaznivcov. Vážny podľa vlastných slov ostáva v strane.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Po 15. júni by podľa poslanca za Smer Dušana Jarjabka mali prebehnúť debaty v základných organizáciách strany a aj na krajskej úrovni. „Zachovávam názor, že vnútrostranícke veci si musíme najprv povedať sami,“ poznamenal Jarjabek. Dodal, že odchod Pellegriniho "berie na vedomie". „Je škoda, že z nej odchádza teraz, keď idú preferencie Smeru hore. Je škoda, že sa rozbije. Je to jeho rozhodnutie a vedel, prečo to robí.“

V strane by bol prínosom

Jarjabek aj poslanec Ján Richter potvrdili, že Fico ponúkol svoj post Pellegrinimu. „Prekvapuje ma, že tú veľkorysú ponuku, ktorú mu ponúkol predseda, neakceptoval. To celé, čo tu doteraz robil, bolo asi divadielko, pretože bol asi rozhodnutý dávno a išiel svojou líniou,“ povedal Richter. Je mu to ľúto, pretože Pellegrini sa vypracoval na „veľmi schopného politika a bol by býval pre stranu prínosom“.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Poslanec Ján Ferenčák podporuje Pellegriniho, jeho politiku, víziu aj štýl práce. Tvrdí, že diskusia o tom, či s ním odíde do jeho prípadnej novej politickej strany ešte nebola. O založení poslaneckého klubu v parlamente je podľa Ferenčáka predčasné hovoriť.

Premiér Matovič netúži spolupracovať s Pellegrinim

Premiér Igor Matovič netúži spolupracovať s Petrom Pellegrinim. Ten podľa Matoviča 20 rokov poctivo kryl mafiu a jeho história svedčí o tom, že stál poctivo na jej strane. Predseda vlády to uviedol na tlačovej konferencii po rokovaní vlády. „Pre mňa osobne sú ľudia, ktorí páchajú zločiny a ľudia, ktorí ich kryjú, rovnako pochybní. Tým že Pellegrini veky slúžil mafii v slovenskej politike, nemá právo tvrdiť, že je nový a je obrodou Slovenska,“ povedal s tým, že je to ten istý človek a "zmení len kabát".

Premiér pripomenul, že sa snaží pred voľbami aj po voľbách hovoriť to isté. „Keď sme povedali, že nebudeme spolupracovať so Smerom, odnožami alebo nejakými klonmi Smeru, tak nebudeme spolupracovať,“ poznamenal.

Žigovi je Pellegriniho štýl politiky blízky

Peter Žiga oznámi čoskoro rozhodnutie o jeho ďalšom postupe. Uviedol to v reakcii na kroky Petra Pellegriniho. Žiga priznáva, že Pellegriniho názory a štýl politiky sú mu blízke. Rozhodnutie o svojej budúcnosti bude v najbližších dňoch tlmočiť aj Erik Tomáš. „Som súčasťou strany Smer-SD od jej založenia a priebeh diskusie o jej ďalšej budúcnosti som preto vnímal veľmi citlivo. S pánom Petrom Pellegrinim spolupracujem dlhodobo, bol som súčasťou jeho vlády a jeho názory a štýl politiky sú mi blízke,“ uviedol Žiga.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Pripomenul, že bezprostredne po voľbách ponúkol svoju funkciu podpredsedu strany. „Už v najbližšom čase oznámim osobné rozhodnutie o mojom ďalšom postupe,“ doplnil Žiga. Odchod Pellegriniho zo strany Tomáš podľa vlastných slov rešpektuje.

Čas ukáže, či to bolo dobré rozhodnutie

Rozhodnutie Pellegriniho rešpektuje aj Juraj Blanár. „Čas ukáže, či to bolo dobré rozhodnutie alebo nie,“ poznamenal s tým, že pre politiku sociálnej demokracie to nebolo správne rozhodnutie. Blanár na otázku o odchode zo strany odpovedal, že bol zvolený do parlamentu na kandidátke Smeru-SD a cíti sa byť viazaný týmto mandátom. Ak by Pellegrini zvolal predsedníctvo strany so svojim programom a jeho ponuka by bola odmietnutá, tak by Blanár pochopil jeho krok. „Dodnes vlastne nevieme, aký program ponúka. Hovorí o modernej sociálnej demokracii, ale za to sa dá skryť všetko možné,“ povedal.

Pellegrini je dieťa Smeru

K odchodu Pellegriniho zo Smeru sa vyjadrila aj vicepremiérka Veronika Remišová. Podľa nej hovoriť o tom, že Pellegrini prechádza nejakou politickou očistou a ide zakladať niečo nové potom, čo roky bránil Smer a Roberta Fica, je absurdné. „Peter Pellegrini je dieťa Smeru a to, že sa nevedel presadiť v Smere, ilustruje nielen pomery v Smere, ale aj samotné kariérne ambícia Petra Pellegriniho,“ uviedla. Koalíciu s potenciálnou stranou Pellegriniho strana Za ľudí vylúčila.

Úspech Pellegriniho potenciálnej strany závisí od spojencov

Úspech potenciálnej strany Petra Pellegriniho závisí od toho, kto z členskej základne Smeru sa k nemu pridá, ale aj ako osloví voličov Dobrej voľby a iných stredoľavých projektov. Otázkou je tiež financovanie nového subjektu. Uviedla politologička Darina Malová. Myslí si, že Smer bude naďalej prežívať, keďže časť voličov stále sympatizuje s predsedom Robertom Ficom.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Pellegrini podľa Malovej stále stavia na pozitívnom vnímaní verejnosti ako bývalého premiéra. „Šanca vytvoriť stranu tu je, úspech bude závisieť aj od toho, kto z členskej základne, funkcionárov sa pridá a akým spôsobom prídu ľudia a voliči z Dobrej voľby a iných stredoľavých projektov,“ načrtla. V prípade straníckych funkcionárov sa podľa nej zdá, že má zatiaľ lepšiu pozíciu Smer. Silnejšie karty má aj v otázke financovania, pretože má ako legitímny parlamentný subjekt na základe volebných výsledkov nárok na financovanie zo štátu. Naopak, Pellegrini musí začať od nuly.

Pre Smer-SD však odchod Pellegriniho neznamená okamžitý koniec, myslí si Malová. Poukázala na to, že ani HZDS sa v minulosti nestratilo zo straníckeho systému zo dňa na deň. „Musíme sa asi pripraviť, že nejakú dobu bude Smer-SD spoluexistovať s novou stranou Petra Pellegriniho,“ dodala.

V prospech Pellegriniho strany hrá jeho popularita

Argumentmi v prospech životaschopnosti strany Petra Pellegriniho je jeho pozitívne vnímanie verejnosťou po pôsobení vo funkcii premiéra, podpora iných skúsených politikov zo Smeru, ale aj jeho aktuálne pôsobenie v parlamente, uviedla politologička Aneta Világi. Dodala, že je príliš skoro hovoriť o reálnej podpore pre novú Pellegriniho stranu, pretože popri osobe lídra o nej ešte nič nevieme. Pellegrini stále benefituje z pôsobenia v premiérskom kresle, vysvetľuje Világi. Verejnosť ho dobre pozná a hodnotí ho pozitívne. V rebríčkoch sa umiestňuje ako druhý najdôveryhodnejší politik na Slovensku, poukazuje odborníčka.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Dôležité je podľa politologičky tiež to, že Pellegrini by nešiel do nového projektu sám, účasť prisľúbili aj iní skúsení politici Smeru. „Každá strana potrebuje popri programovom základe aj personálne vybavenie. Len tak môže získať dôveru verejnosti, že deklarované ciele má šancu aj naplniť,“ priblížila Világi. Posledným argumentom, ktorý podľa Világi hovorí v prospech životaschopnosti novej Pellegriniho strany, je jeho aktuálne pôsobenie v Národnej rade SR. „Nová strana, ktorá vznikne v rámci parlamentu odčlenením sa od inej parlamentnej strany, môže využívať výhody mediálnej pozornosti, ktorej sa poslancom a subjektom pôsobiacim v parlamente dostáva. To jej uľahčuje zisk voličských preferencií,“ objasnila.

Budúcnosť Smeru závisí od toho, ako sa bude profilovať

Politologička poukazuje na to, že stranícky systém SR je dlhodobo nestály a nové politické subjekty majú veľkú šancu uspieť. „Ak sa pozrieme na každé z predchádzajúcich parlamentných volieb, minimálne jeden nováčik v politike sa do parlamentu vždy dostal. To však neznamená, že nová politická strana Petra Pellegriniho automaticky ašpiruje na víťaza volieb,“ dodala. O reálnej podpore je podľa nej predčasné hovoriť.

Budúcnosť Smeru závisí podľa Világi aj od toho, ako sa bude ďalej, po odchode časti svojej straníckej špičky, profilovať a aká bude konkurencia medzi podobne zmýšľajúcimi politickými subjektmi. „Z krátkodobého hľadiska to zrejme prežije, s predpoveďou jeho existencie po najbližšej dekáde by som však už bola veľmi opatrná,“ komentovala.

Pellegrini skončil v Smere

Pellegrini končí v strane Smer-SD, vzdáva sa funkcie jej podpredsedu a značku Smer-SD podľa vlastných slov necháva "otcovi zakladateľovi" predsedovi Ficovi. Pellegrini tvrdí, že oficiálnu ponuku od Fica na post predsedu nedostal. Nevylúčil založenie novej strany, nechce prevziať už existujúci subjekt. Naďalej chce ísť cestou sociálnej demokracie.