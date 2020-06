PRVÉ špekulácie, kto má odísť s Pellegrinim: Očakávané mená a veľký otáznik nad Tomášom

BRATISLAVA - Po včerajšku sa začala písať nová policiká mapa opozície. Najpopulárnejší politik Smeru a expremiér Peter Pellegrini symbolicky v Banskej Bystrici oznámil svoj odchod z postu podpredsedu opozičnej strany a dodal, že definitívny odchod je už len otázkou týždňov. Na stole je teraz otázka založenia novej strany a aj to, kto zo Smeru bude Pellegriniho nasledovať.

Pellegrini navyše tvrdí, že sa takto rozhodol aj preto, lebo cíti silnú podporu aj z poslaneckého klubu Smeru. Pochopiteľne však nejde o všetkých poslancov niekdajšej vládnej strany. Bývalý predseda vlády síce nekonkretizoval, kto by s ním mal zo Smeru odísť, no táto otázka je tu napriek tomu prítomná.

"Ja si neviem predstaviť svoju budúcnosť v politickom tandeme s Robertom Ficom. Sú to dva svety, ktoré spolu nemôžu fungovať," povedal na včerajšej tlačovej konferencii Pellegrini. Ten vo svojom prejave naznačil, že nebude sám, kto odíde. "Nechcem situáciu predbiehať, ale určite sa pred vás čoskoro postavíme spolu. Kolegovia budú mať teraz čas sa rozhodnúť," vyhlásil expremiér. Vznik hypotetického klubu odídencov v parlamente vidí Pellegrini skôr na jesenné obdobie a rozhodne sa podľa neho až v septembri.

Rysujú sa ďalšie mená odídencov

Po včerajšom očakávanom Pellegriniho kroku vyvstáva aj otázka, kto z klubu urobí v nasledujúcich dňoch podobné gesto. Prichádzajú teda prvé špekulácie a aj logické odhady, kto by mal Pellegriniho nasledovať. Medzi menami sa objavujú aj bývalí ministri z čias minulej vlády.

Zoznam možných odídencov zo Smeru podľa HN:

Richard Raši - bývalý podpredseda vlády pre investície a informatizáciu

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Peter Žiga - bývalý minister hospodárstva

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Denisa Saková - bývalá ministerka vnútra

Zdroj: Topky/Maarty

Ľubica Laššáková - bývalá ministerka kultúry

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Matúš Šutaj-Eštok - bývalý vedúci Úradu vlády SR

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ján Ferenčák

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

Róbert Puci

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

Peter Kmec

Zdroj: TASR - Pavol Demeš

Erik Tomáš sa ešte nerozhodol

U niektorých poslancov, ktorých Pellegrini môže povolať do svojho nového projektu panuje nerozhodnosť. Týka sa to napríklad dlhoročného člena klubu Smer Erika Tomáša. "Čo sa týka mojej osoby, vyjadrím sa v krátkom čase," povedal včera v parlamente Tomáš.

"Viem si predstaviť, že budem po jeho boku aj naďalej," povedal už jasnejšie Richard Raši a záujem neskrýval ani poslanec Ján Ferenčák. "Ak je tu otázka podpory, tak ja už som sa vyjadril, že moju podporu jednoznačne má (pozn. red. Peter Pellegrini)," povedal Ferenčák.

Laššáková je pripravená na diskusiu

Poslancovi Petrovi Kmecovi bude cťou pripojiť sa k Pellegriniho rozhodnutiu. Exministerka kultúry Ľubica Laššáková je pripravená zapojiť sa do diskusie o podobe a vízii nového politického subjektu, považuje za predčasné hovoriť o jeho personálnom zložení. Ponuku na vstup do Pellegriniho strany by prijal poslanec Smeru-SD Matúš Šutaj Eštok. Svoje rozhodnutie čoskoro oznámi aj exministerka vnútra Denisa Saková.

"Vnímam silný dopyt ľudí po novom štýle sociálnodemokratickej politiky na Slovensku. Rozhodnutie Petra Pellegriniho pre mňa znamená, že program zodpovednej zmeny sa zrejme nepodarí naplniť v rámci strany Smer-SD," skonštatovala Laššáková. Pellegriniho zmena je jej blízka, komentovanie novej strany však považuje za predčasné.

Šutaj Eštok vníma Pellegriniho rozhodnutie ako snahu o dokončenie zodpovednej zmeny, ktorú komunikoval už vo volebnej kampani. Poznamenal, že je jeho dlhoročný spolupracovník, pozná jeho štýl politiky aj predstavu o tom, ako by mala do budúcna fungovať sociálna demokracia. Dodal, že ak príde ponuka vstúpiť do Pellegriniho novej strany, odpovie na ňu kladne.

Saková oznámi rozhodnutie čoskoro

"Odchod pána Petra Pellegriniho zo Smeru-SD považujem za čisto jeho osobné rozhodnutie. Čo sa týka mojej osoby, svoje rozhodnutie oznámim v priebehu najbližších dní," povedala Saková.

Raši pripomenul, že posledné dva roky stál po boku Pellegriniho ako podpredseda jeho vlády a chce byť pri ňom aj naďalej. Kmec uviedol, že program zodpovednej zmeny pokračuje a osobne sa teší na diskusiu o podobe a vízii nového politického subjektu. "Je mi cťou pripojiť sa k rozhodnutiu Petra Pellegriniho vytvoriť nový sociálno-demokratický projekt," skonštatoval.

Podporu Pellegrinimu a jeho politike už deklaroval aj poslanec Smeru-SD Ján Ferenčák. O odchode do novej strany zatiaľ nediskutovali. Viacerí poslanci už uviedli, že čoskoro oznámia svoje rozhodnutie, medzi nimi napríklad Erik Tomáš i Peter Žiga. Žiga priznal, že Pellegriniho názory a štýl politiky sú mu blízke.