Pellegrini prezradil prvé detaily o novej strane: VIDEO Predstavil prvých 11 ľudí

Pellegriniho jedenástka

Na konferencii sa okrem Pellegriniho zúčastňujú Ľubica Laššáková, Róbert Puci, Denisa Saková, Peter Žiga, Erik Tomáš, Matúš Šutaj Eštok, Ján Ferenčák, Peter Kmec, Richard Raši a Ján Blcháč.

"Presne pred týždňom som takto pred vás predstúpil v Banskej Bystrici. Plánujeme vykročiť novou, vlastnou politickou cestou," vyhlásil na úvod Pellegrini. "Je nás jedenásť. Sú to ľudia, ktorí tvoria kombináciu skúsenosti, mladíckej dravosti a novosti. Dáva to dobrý základ tomu, aby sme sociálno-demokratický projekt založili a aby bol úspešný. Som rád, že našli tú odvahu. Týmto sa stávame aj terčom pre našich súperov. Predpokladám, že aj pre poslancov z opozície," myslí si Pellegrini.

Odišli od konfliktov

"Prvým dôvodom k tomuto kroku bolo odísť od mocenských útokov v strane a rozštiepiť ju. Rozhodli sme sa túto moc odovzdať naspäť ľuďom. Povedia to nakoniec nie intrigy, štruktúry, rôzne ťahy, ale samotní ľudia vo voľbách," pokračuje Pellegrini.

"Slogan zodpovedná zmena sme vnímali ako odkaz dovnútra strany. Cítime nesmiernu podporu od sympatizantov, aby sme pokračovali v našom snažení. Chceme ponúknuť slušnú sociálnodemokratickú politiku hodnú 21. storočia. Nechceme, aby sociálnodemokratická politika nemôže navždy skončiť v opozícii a musí byť súčasťou vládnej moci," zdôvodňuje expremiér. "Chceme ponúknuť Slovensku politiku, ktorá bude stáť na pilieroch pomoci slabým, znevýhodneným, pracujúcim ľuďom. Politika, ktorá sa robí len z Bratislavy, nikdy nemôže pokryť celkovú pomoc ľuďom na Slovensku," zopakoval Pellegrini.

Tomáš sa chcel najskôr poradiť s kolegami a s Ficom

"Bol som rozhodnutý dlhšie. Považoval som za slušné sa o tom najskôr porozprávať s kolegami v strane a s Robertom Ficom. Bola to debata na úrovni," povedal ďalší odídenec Erik Tomáš, nad ktorým do poslednej chvíle visel otáznik. "Priznávam, chcel som jednotný Smer na čele s Petrom Pellegrinim, ale, bohužiaľ, ukázalo sa, že tento model je nerealizovateľný," vyhlásil Tomáš.

V kontexte otvorených dverí pre ďalších poslancov padla otázka, či má "otvorené dvere" aj poslanec Ľuboš Blaha. "Všetci zase nie," skonštatoval so smiechom Pellegrini.

Oznámenie novej strany na jeseň

Vznik klubu v parlamente by chcel Pellegrini v septembri a verí, že prvých 11 ľudí nie je konečné číslo. Ďalším kolegom odkazuje, že majú dvere otvorené. V septembri by Pellegrini rovnako rád avizoval registráciu novej politickej strany. "Začíname od nuly na zelenej lúke. Nechceme bojovať o projekty a majetky strany Smer. Chceme fungovať ako nová, mladá firma, vzniknúť a nájsť si spôsob fungovania," skonštatoval Pellegrini. Ján Ferenčák verí, že nová strana bude príťažlivá pre voličov. "Naším súperom nie je Robert Fico, to by bolo smiešne. Naším nepriateľom je terajšia vládna koalícia," povedal Pellegrini na otázku o možnom koaličnom potenciále.

Pellegrini vylúčil, že by za novou stranou mali stáť iné vplyvné skupiny či oligarchovia. "Do takého projektu by sme ani nešli. Chceme ju financovať my sami," povedal Pellegrini na margo financovania. Pellegrini povedal, že názov novej strany ešte ustálený nie je a zopakoval septembrový termín.

Koniec v Smere

„Chcem oficiálne oznámiť, že zanechávam značku a politickú stranu Smer osobe, jej otcovi zakladateľovi,“ vyhlásil minulú stredu Pellegrini. Túto správu oznámil v jeho rodnom meste Banská Bystrica. Emotívne spomínal na svoje začiatky v strane a poďakoval aj všetkým členom Smeru, ktorí mu pomohli prekonať ťažké časy. „Veľa sme toho v politike dosiahli,“ povedal. „Považujem to za symbolické, že toto rozhodnutie robím práve na tomto mieste. Toto rozhodnutie sa navždy zapíše veľkými písmenami do môjho životopisu," uviedol.

„Zdá sa mi, že to hlavné, čo nám dnes chýba, je viera v budúcnosť,“ poznamenal. „Cítim, že je povinnosťou nás viacerých poskytnúť novú perspektívu. Ak chceme byť úprimní, musíme povedať, že sme spravili aj chyby,“ dodal s tým, že značka Smer, hoci bola akokoľvek úspešná, začala strácať lesk. Vyhlásil, že sa snažil ako predseda vlády nikdy voličov nesklamať.

Krátko pred odchodom prišiel Fico s poslednou ponukou

Krátko pred tlačovou konferenciou Pellegriniho ponúkol predseda Smeru-SD Robert Fico post šéfa strany podpredsedovi . Potvrdil to hovorca strany Ján Mažgút. Ten uviedol, že ponuka prišla pred niekoľkými dňami. Pellegrini neskôr vyhlásil, že na takúto ponuku a mnohé iné ponuky už nechce a nebude reagovať a chce sa teraz sústrediť na vlastnú budúcnosť a nový projekt.

Po jeho tlačovke v Bystrici sa Fico vyjadril na Facebooku. "Držím palce Petrovi Pellegrinimu v jeho ďalšej politickej ceste. Mrzí ma, že ponuku stať sa predsedom strany Smer-SD neprijal. Je mi úprimne ľúto, že po 20-tich rokoch v strane Smer odmietol túto ponuku najmä po tom, čo ho strana Smer nominovala na post štátneho tajomníka, ministra, predsedu parlamentu, podpredsedu vlády a napokon premiéra," napísal predseda Smeru v statuse.