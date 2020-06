Polrok od tragédie v Prešove: Na mieste našli viaceré súkromné veci, po cennostiach niet ani stopy!

PREŠOV - Už je to pol roka od veľkej tragédie na východe Slovenska. Po výbuchu plynu v prešovskom paneláku na Mukačevskej ulici sa už mnohé rodiny posunuli vo svojom živote ďalej. Po starom bydlisku im už zostali len spomienky, no policajné zložky nachádzajú stratené veci a snažia sa ich identifikovať. Zvláštnosťou však je, že v troskách paneláku našli mnohé veci ako fotoalbumy či iné súkromné veci. Po zlatých cennostiach sa ale zľahla zem.

O priebehu sanácie paneláku informovala RTVS vo svojom príspevku. Dobrou správou na úvod je, že po využití peňazí z verejnej zbierky už býva 25 domácností v nových bytoch. S veľkou bolesťou sa však počúvajú slová svedkov, ktorí hovoria o tomto tragickom dni. "Je to stále nepochopiteľné. Napríklad včera jedna susedka povedala, že keď ju zachraňovali hasiči, tak bola presvedčená, že sa ešte vráti. To v hlavách tých ľudí ostalo," hovorí predseda spoločenstva vlastníkov bytov Mojmír Květoň.

Zdroj: Topky/Miro Vacula

Nové byty zahoja staré rany

Sú však rodiny, ktoré sa tešia z toho, že majú kde bývať a že si mohli dovoliť kúpiť nový byt. "Keď už človek má svoje bývanie, človek na to postupne zabúda," hovorí jeden z vlastníkov bytov v zbúranej bytovke. "Chcem poďakovať všetkým obyčajným ľuďom, ktorí sa zložili na ten transparentný účet," hovorí ďalšia obyvateľka už neexistujúceho bytu.

Zdroj: Miro Vacula

Rozdelili sa na dva tábory

Obyvatelia zbúranej bytovky sa teraz oddelili na tých, ktorí už bývajú v iných, nových bytoch a tých, ktorí chcú na pôvodnom mieste postaviť novú bytovku. Z pôvodných obyvateľov vybuchnutej bytovky už 25 rodín býva v nových bytoch. Zvyšných 10 domácností vidí alternatívu v novej bytovke na pôvodnom mieste na Mukačevskej ulici. Predseda vlastníkov bytov Květoň hovorí, že majú predstavu asi o takých 15 nových bytoch.

V troskách našli veľa vecí, no rodinné cennosti nie

Polícia v týchto dňoch predvoláva pôvodných obyvateľov bytovky, aby prišli identifikovať svoje veci zo sutín. Podľa informácií RTVS obyvateľov už potešili fotoalbumy, no ešte ich nedostali. Každý z obyvateľov má na polícii len povedať, ktoré veci sú jeho a na základe toho bude polícia vyhodnocovať, komu veci vrátia. Ľudí však prekvapilo, že sa nenašli žiadne cennosti v podobe rodinných šperkov a podobne.

"Našli sa fotografie a iné veci, ale zlato vôbec, ani kúsok zlata," hovorí pôvodný obyvateľ bytu. "Zdá sa mi to veľmi divné. Nerozumiem ako boli preberané tie sutiny, ale každý z nás musel mať aspoň jeden šperk," doplnila ďalšia obyvateľka bytu.

Konateľ firmy, ktorá sutiny triedila však odmieta, že by si zamestnanci niečo brali pre seba. "Nie, to je vylúčené. Bolo to robené pod dohľadom polície, takže to by si nikto nedovolil. Minimálne už aj z ľudského hľadiska," uviedol konateľ firmy Peter Matijka.

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

"Priebeh búrania, ako aj samotnej separácie trosiek z bytového domu, bol pod nepretržitým dohľadom polície. Z uvedeného vyplýva, že možnosť odcudzenia osobných vecí poškodených osôb je v rovine špekulatívnych úvah," povedala hovorkyňa KR PZ v Prešove Jana Ligdayová. V prípade výbuchu bytovky ostáva naďalej 5 obvinených a nie je jasné, kedy sa vyšetrovanie ukončí.