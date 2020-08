Posudok k tragédii v Prešove odhalil príčinu výbuchu: Skazu dokonala až iskra vo výťahu!

Na nové informácie v tomto tragickom prípade upozornil prešovský Korzár. Polícia sa pri vyšetrovaní mala vybrať viacerými smermi. V hre bola dokonca aj alternatíva možného výbuchu v dôsledku uloženej výbušniny. Vypočutí boli postupne piati obvinení, desiatky svedkov a aj niekoľko znalcov. Úlohou bolo zistiť aj to, či niekto z obvinených, či iní ľudia nepochybili alebo niečo neporušili, nezanedbali.

Ako sa dostal plyn do bytovky

V posudku sa píše o tom, že v okolí bytovky prebiehali výkopové práce, malo dôjsť k poškodeniu potrubia a následnému úniku plynu. Zohľadňuje sa aj výbuch a škody, ktoré spôsobil. Znalci boli požiadaní aj o vypracovanie posudku toho, ako sa plyn dostal do paneláku na Mukačevskej ulici číslo 7. Začať sa to malo poškodením plynového potrubia DN 255, ktoré sa nachádza pod zemou v blízkosti bytovky. Poškodenie bolo podľa posudku spôsobené mechanicky priamym kontaktom s horizontálnou vrtnou súpravou počas prác na mikrotunelovom vrte.

Spúšťačom bol výťah

Do priestorov paneláku sa plyn dostal hlavne cez teplovodný kolektor. Plyn sa vzľadom na jeho vlastnosti a fyzikálne zákony dostal na najvyššie poschodia. V tom čase sa pravý výťah v bloku nachádzal na 11. poschodí a iskra, ktorá vznietila nahromadený plyn mala vzniknúť na jednom z bezpečnostných obvodov daného výťahu.

Ďalší únik plynu

To čo predstavovalo potenciálne ďalšie riziko bol fakt, že plyn neunikal len na Mukačevskej 7. Ďalej po výbuchu prenikal do teplovodných kolektorov, kde neskôr najmenej dvakrát zahorel. Tento stav spolu s preniknutím plameňa cez teplovodné kolektory a rozdeľovač do paneláka na Mukačevskej 9 bolo najpravdepodobnejším iniciátorom výbuchu pred tým nahromadeného plynu v jeho pivničných priestoroch. Tento výbuch však ale nemal taký deštrukčný efekt ako v bloku 7.

Výbuch v pivničných priestoroch bloku 9 podľa záverov v posudku súvisí s masívnym výbuchom v bloku 7.

Výbušnina to určite nebola

Príčiny výbuchu hľadali vyšetrovatelia až tak zoširoka, že sa zaoberali aj veľmi nepravdepodobnou alternatívou. A to tou, že výbuch mohol byť v dôsledku výbušniny. Túto otázku vyšetrovateľ položil znalcom. Posudok však túto možnosť naplno vylučuje.

"Skúmaním videozáznamov, obrazových dokumentov, poškodení, obhliadkou miesta výbuchu a na základe zdokumentovaní výbuchov výbušnín v uzavretých priestoroch, prípadne deštrukcií budov pomocou výbušnín, je možné s istotou vylúčiť deštrukciu bytovky pomocou výbušnín," píše sa v závere posudku.