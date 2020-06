Znečistenie životného prostredia nepozná hranice, tvrdí minister Ján Budaj

Počas stretnutia spoločne otvorili výstavu slovenských národných parkov, ktorou ministerstvo spustilo program "Ochrana životného prostredia je kultúra. Kultúra je ochrana zdravého prostredia". Šéf MŽP poukázal v tejto súvislosti na to, že Slovensko má ešte stále veľkú mieru zachovanej prírody a je domovom ohrozených druhov, ako sú napríklad vlk dravý alebo hlucháň hôrny, ktoré nachádzajú útočisko práve v našich národných parkoch. Zvýraznil preto i úlohu slovenskej envirodiplomacie. "Slovensko pri snahe zachovávať prírodnú rozmanitosť hrá významnú úlohu aj v širšom, globálnom kontexte. A o to viac vnímam záväzok chrániť naše národné parky tak, ako si to skutočne vyžadujú,“ hovorí Ján Budaj.

Veľvyslanci Francúzska a Veľkej Británie na stretnutí zvýraznili dôležitosť adaptačných opatrení na zmenu klímy a ochrany životného prostredia, ktoré musia byť prioritnými celosvetovými výzvami. "Teraz, keď vstupujeme do fázy obnovy ekonomiky po koronavíruse, musíme ju budovať zelenšiu a udržateľnejšiu, a konať zodpovedne s ohľadom na budúce generácie,“ povedal britský veľvyslanec Andy Garth. Podľa francúzskeho veľvyslanca Christopha Léonziho je jeho krajina pripravená posilniť spoluprácu s novou vládou SR, kladúc dôraz predovšetkým na Európsku zelenú dohodu, výskum a vývoj, zelený priemysel, elektromobilitu, odpadové hospodárstvo, ako aj boj proti environmentálnej kriminalite.

Je potrebné novelizovať zákon, ktorý by nedovolil zatajiť kontamináciu

Minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽaNO) považuje za nevyhnutné novelizovať zákon a nedovoliť súkromným spoločnostiam zatajovať výsledky prieskumu, potvrdzujúce kontamináciu pôdy a vôd. Reagoval tak na výzvu mimoparlamentnej strany Spolu, ktorá Budaja vyzvala, aby sa zaoberal v stredu (3. 6.) odtajneným prieskumom o znečistení v areáli spoločnosti Istrochem v Bratislave.

"Rezort odštartuje práce na legislatívnej zmene. V prípade, že ide o ohrozenie životného prostredia či zdravia, je absurdné, aby mal súkromník možnosť správu utajiť," zdôraznil Budaj. Ocenil zároveň zvýšenú pozornosť, ktorú verejnosť, ale i politici venujú ochrane životného prostredia a odhaľovaniu envirozáťaží. "Na Slovensku máme približne 2000 environmentálnych záťaží a tisíce nelegálnych skládok. Mnohé prípady vyšetruje už polícia. V súvislosti so záťažou v Istrocheme odhadované náklady predstavujú sumu 350 miliónov eur," uviedol Budaj.

Odborníčka na životné prostredie za stranu Spolu Tamara Stohlová upozornila na prieskum, potvrdzujúci masívnu kontamináciu podzemnej vody a pôdy v areáli bratislavského Istrochemu, vrátane zdravie vážne poškodzujúcich látok ako atrazín, toulén, arzén, olovo či benzén. Súčasťou zverejnených správ od prieskumnej firmy bol aj predpokladaný model ďalšieho šírenia kontaminácie, ktorý ukazuje posun od daného miesta Istrochem až po kontakt s Malým Dunajom a predpokladaný ďalší posun smerom na Žitný ostrov. Ministra Budaja vyzvala strana Spolu na rázne konanie v danej záležistosti.

Rezort životného prostredia chce situáciu zlepšiť

Slovensko má veľmi zlé parametre čistoty ovzdušia. Spôsobujú to najmä lokálne kúreniská, čiže domy vykurujúce vlastnými kotlami, a sprísňovanie odpadového hospodárstva. Uviedol to minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽaNO) počas štvrtkovej Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR. Ľudia, ktorí chcú zmenšiť množstvo vyhadzovaného odpadu, sa ho podľa ministra neostýchajú spaľovať vo svojich peciach. Vláda chce podľa neho pre zlepšenie smogovej situácie v slovenských mestách prostredníctvom inšpektorov životného prostredia kontrolovať to, či ľudia spaľujú vo svojich domoch škodlivý obsah. Deklaruje to aj vo svojom programovom vyhlásení.

Na ministerstve životného prostredia (MŽP) podľa Budaja pripravujú stratégiu na zlepšenie monitorovania kvality ovzdušia, ktorá má byť súčasťou nového zákona o ovzduší. Zahŕňa aj záväzok vybudovať 15 nových monitorovacích staníc. Staníc tak má byť na celom Slovensku spolu 52, čo minister stále považuje za nízke číslo. "V uplynulých rokoch informačný kanál Ministerstva vnútra SR a verejnoprávne médiá zlepšili informovanosť o smogovej situácii, ale monitoring je stále neúplný a občan k nemu nemá jednoduchý prístup," tvrdí Budaj.