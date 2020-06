Koalícia nie je dohodnutá na mene generálneho prokurátora, deklaruje SaS a OĽaNO

BRATISLAVA - Vypočutie kandidátov na generálneho prokurátora a hlasovanie v pléne Národnej rady (NR) SR môže ukázať, či boli obavy z účelovosti novely zákona o prokuratúre v prospech jedného kandidáta namieste. Skonštatoval to poslanec Alojz Baránik (SaS). Hnutie OĽaNO a strana SaS deklarovali, že koalícia nie je dohodnutá na žiadnom mene. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) považuje za najdôležitejšie, aby verejné vypočutie kandidátov nebolo len naoko.

Ideálne by podľa nej bolo, keby po ňom poslanci aj verejnosť dospeli k záveru, ktorý kandidát je najlepší, a aby ho tak vnímali aj prokurátori. "Kandidovať na funkciu generálneho prokurátora bude môcť oveľa viac skúsených, odborne zdatných, charakterných a na boj s korupciou a mafiou odhodlaných právnikov," uviedla Dáša Macaríková z mediálneho tímu OĽaNO. Dodala, že novela spĺňa záväzok z programového vyhlásenia vlády (PVV) presadiť transparentný a otvorenejší model navrhovania a voľby kandidátov.

Baránik považuje naznačovanie účelovosti novely za neoprávnené. Pripustil, že niektorí členovia vlády sa nechali vmanévrovať do uvedenia konkrétneho mena, čo mohlo spôsobiť obavy. Deklaroval, že poslanci za SaS budú voliť kandidátov tak, ako to považujú za správne s ohľadom na informácie z výberového konania. Na otázku, prečo prišla novela formou poslaneckého návrhu, odpovedal, že ide o vyvážený kompromis medzi rýchlosťou a dostatočnou možnosťou debaty. Dodal, že o novele diskutovali aj s ministerkou i odbornými kapacitami rezortu.

Kolíková ocenila, že na stretnutí s koaličnými poslancami našli zhodu pri viacerých dôležitých otázkach týkajúcich sa podmienok pre voľbu kandidátov, okruhu navrhovateľov, parametrov verejného vypočutia a že dohodu odobrila aj koaličná rada. "Pravdou tiež je, že na uvedenom stretnutí odznel návrh otvoriť voľbu aj pre neprokurátorov," dodala. Uviedla, že jej názor sa nezmenil a naďalej si myslí, že generálny prokurátor by mal byť z radov prokurátorov.

OĽaNO podotklo, že názory odborníkov sa líšia

OĽaNO podotklo, že názory odborníkov sa líšia. Baránik poznamenal, že aj to je legitímny postoj a jeho opodstatnenosť sa ukáže v predpokladanom nastávajúcom procese výberu kandidáta. Dodal, že kľúčovým pri ich vypočúvaní i voľbe bude aj minulosť každého z nich. Prípadné zmeny v novele v druhom čítaní SaS nevylúčila a nebráni sa žiadnemu dobrému návrhu, ktorý by novelu vylepšil. Baránik nateraz potrebu takého vylepšenia nevidí. To, či na výbore umožnia verejnosti vystúpiť s návrhmi na zmeny, podľa neho závisí od rozhodnutia príslušného kolektívneho orgánu NR SR. OĽaNO zdôraznilo, že rokovanie bude verejné a bude sa riadiť platnou legislatívou.

Za jednu z najdôležitejších zmien v novele považuje Baránik možnosť odvolania šéfa prokuratúry. Deklaroval, že zámerom nie je dať parlamentu možnosť ho odvolať, ale navrhnúť prezidentovi odvolanie. "To znamená, že by sa na realizácii zámeru odvolať generálneho prokurátora museli zhodnúť dva samostatné orgány, čo dáva viac ako dostatočnú záruku, že sa taký inštitút nebude zneužívať," priblížil s tým, že šéf prokuratúry by mal niesť zodpovednosť za výkon funkcie. OĽaNO dodalo, že cieľom návrhu je nastaviť pravidlá pre prokuratúru tak, aby sa spĺňali štandardy krajín Európskej únie.