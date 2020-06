Nadácia Zastavme korupciu varuje pred politizáciou prokuratúry: Chce zmenu novely

"Návrh, ktorý predložili poslanci a parlament sa ním začne zaoberať, obsahuje viacero pozitívnych zmien, ale aj niektoré sporné časti," uviedla riaditeľka nadácie Zuzana Petková. Nadácii sa nepáči ustanovenie, ktoré umožňuje odvolať generálneho prokurátora, ak "svoju funkciu prestal vykonávať čestne, nezávisle a nestranne". Takéto znenie zákona považuje Petková za veľmi všeobecné a umožňuje efektívne zvýšiť politický vplyv na prokuratúru, ktorá by mala zostať nezávislá. "Vládna väčšina bude môcť kedykoľvek odvolať generálneho prokurátora, ak sa pre ňu stane nepohodlným," dodala.

Úplne vypustiť navrhuje nadácia tzv. otvorenie prokuratúry, keď by sa umožnilo kandidovať aj neprokurátorom. "Hoci sa domnievame, že otvorenie systému napríklad pre sudcov by mohlo byť prospešné, viacerí právnici, ale aj prezidentka vnímajú túto zmenu inak," povedala Petková. Vzhľadom na výhrady prezidentky Zuzany Čaputovej nadácia očakáva, že novela bude v prípade schválenia parlamentom vetovaná. To by mohlo voľbu zdržať aj v prípade, ak sa Čaputová alebo skupina poslancov obrátia na Ústavný súd. Súčasnému generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi sa končí funkčné obdobie v júli.

Bodom, ktorý nadácia v novele oceňuje, je najmä rozšírenie počtu subjektov, ktoré môžu kandidáta na generálneho prokurátora navrhovať. Za krok vpred považuje aj verejné vypočutie uchádzačov, avšak nadácia navrhuje túto možnosť rozšíriť, aby mohli otázky klásť aj odborná verejnosť a "relevantné mimovládky". Nadácia spustila v súvislosti s novelou zákona o prokuratúre aj internetové hlasovanie. Cieľom hlasovania je upriamiť pozornosť na "kľúčovú voľbu generálneho prokurátora". Záujemcovia nájdu hlasovanie na stránke vypusti.to.