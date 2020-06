Disciplinárne konanie s Trnkom odročili na 23. júna

"Dnešné ústne pojednávanie bolo odročené na deň 23. júna o 12.30 hodine s tým, že bude vykonané ďalšie dokazovanie. To je všetko, čo vám môžem momentálne k tejto veci uviesť," povedal Izsák. Odročené ústne pojednávanie bude podľa jeho slov verejné. Ku konkrétnym dôkazom, ktoré budú predmetom ďalšieho konania, sa vyjadrovať nebude. Disciplinárna komisia v utorok postupovala podľa Izsáka v súlade so zákonom. Izsák také dlhé disciplinárne konanie osobne ešte nezažil. Trnka ešte pred vyjadrením Izsáka budovu opustil. Ku konaniu sa nevyjadril ani pred príchodom do budovy GP SR pred 12.30 h.

Pojednávanie prebiehalo približne šesť hodín za zatvorenými dverami. Vylúčená bola na návrh predsedu 3. Disciplinárnej komisie GP SR a po súhlase Trnku, jeho právnej zástupkyne a prokurátora z podstatnej časti konania verejnosť, teda aj médiá. Dôvodom bolo, že v rôznych súčastiach polície prebiehajú trestné konania a nebolo vhodné, aby sa s nimi oboznamovala verejnosť.

Trnka sa postavil pred disciplinárku

Disciplinárne konanie s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom sa v utorok začalo pred 3. disciplinárnou komisiou Generálnej prokuratúry (GP) SR. Ústne pojednávanie za účasti Trnku a jeho právnej zástupkyne sa uskutočňuje pred komisiou pod vedením predsedu Attilu Izsáka. Pôvodne bola predsedníčkou komisie prokurátorka GP SR Marta Kolcunová, požiadala však o uvoľnenie. Ďalšími dvoma členmi komisie sú Marián Čorba z Okresnej prokuratúry Košice a Radovan Maras z Krajskej prokuratúry v Trenčíne. Voči zloženiu komisie nemali Trnka ani jeho zástupkyňa námietky. Na ústnom pojednávaní sa zúčastňuje aj verejnosť. Podľa návrhu mal Trnka odmietnuť akýkoľvek zásah, vplyv na prokuratúru a mal si zachovať vážnosť prokurátora a vystríhať sa všetkého, čo by spôsobilo ujmu na cti prokurátora a znevážilo by dôveryhodnosť prokuratúry.

Toho sa dopustil tým, že v októbri 2019 poskytol rozhovor televízii Markíza. Rozhovor bol k zverejnenému obsahu nahrávky telefonátu s podnikateľom Marianom K. v prípade kauzy Gorila. Ďalším dôvodom stíhania je rovnaký rozhovor k prepusteniu podnikateľa Jozefa M. z väzby. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár v októbri 2019 Trnkovi dočasne pozastavil výkon funkcie, keďže na neho bol v ten deň podaný disciplinárny návrh za dva skutky. K tomu došlo po tom, ako médiá zverejnili nahrávku telefonátu s podnikateľom Marianom Kočnerom.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil v decembri Trnku zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, keďže neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní nahrávku z kauzy Gorila. Následne ho v januári zadržala NAKA a obvinila z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Vyšetrovateľ mu navrhoval väzbu v prípade medializovaného rozhovoru s exministrom financií Jánom Počiatkom okolo kauzy Lemikon. Rozhovor zachytila kamera, ktorú mal bývalý generálny prokurátor nainštalovanú v kancelárii.

Konanie s Trnkom pokračuje päť hodín s vylúčením verejnosti

Takmer sedem hodín trvá disciplinárne konanie s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom pred 3. disciplinárnou komisiou Generálnej prokuratúry (GP) SR. Z toho päť hodín prebieha ústne pojednávanie pred komisiou predsedu Attilu Izsáka za zatvorenými dverami. Vylúčená bola na návrh predsedu a po súhlase Trnku, jeho právnej zástupkyne a prokurátora na podstatnú časť konania verejnosť, teda aj médiá. Dôvodom bolo, že na rôznych súčastiach polície prebiehajú trestné konania a nie je vhodné, aby sa s nimi oboznamovala verejnosť. Či v utorok komisia vynesie svoje rozhodnutie, nie je isté.

Obhajoba Trnku spochybňuje pravosť nahrávky

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka a jeho právna zástupkyňa odmietajú akékoľvek spájanie osoby Trnku s obsahom konverzácie na nahrávke s podnikateľom Marianom K. v kauze Gorila. Trnka v utorok čelí disciplinárnemu konaniu pred 3. disciplinárnou komisiou Generálnej prokuratúry SR. "Nevieme potvrdiť, že ide o jeho hlas, nahrávka zverejnená v médiách bola v zlej kvalite. Môj klient si nie je istý, či ide o jeho hlas alebo nie," zdôraznila právna zástupkyňa Trnku.

Podľa jej slov v súčasnej dobe je možné vytvoriť takúto nahrávku a tvrdiť, že je pravá. Trnkov hlas je všedný a je ho možné podľa advokátky napodobniť. Nahrávka môže byť kompilátom jeho výrokov počas verejného pôsobenia vo funkcii generálneho prokurátora. V nahrávke je len minimum slov, ktoré majú byť Trnkove. "Nevieme potvrdiť, či hlas na nahrávke je hlas môjho klienta, pretože na verejnosti vystupoval veľmi často," povedala. "Zásadne odmietame údajný obsah na údajnej nahrávke. Ide o snahu o účelovú diskreditáciu jeho osoby," vyslovila v obhajobe Trnku.

"Môj klient nepopiera, že pozná osobu Mariana K. Pozná ho od vojenčiny. Ako mal v čase, keď ho spoznal, predvídať, že v budúcnosti sa z neho stane trestne stíhaná osoba? Takýmto spôsobom by mal byť každý človek, ktorý poznal osobu Mariana K., verejne lynčovaný," dodala. Priznala, že od roku 2013 sa Trnka stretol s Marianom K. maximálne dva razy a za posledných päť rokov ani raz. Marian K. sa snažil pracovne kontaktovať s Trnkom, ten ho však odmietal a keď sa s ním kontaktoval, tak podľa obhajkyne údajne len v medziach zákona.

Advokátka Trnku navrhuje jeho oslobodenie

Bývalý generálny prokurátor SR Dobroslav Trnka sa necíti byť vinný, navrhuje aby ho disciplinárna komisia Generálnej prokuratúry (GP) SR z obvinení oslobodila. Pred trojčlennou komisiu počas ústneho pojednávania prostredníctvom obhajkyne dodal, že si je vedomý toho, že porušil príkaz generálneho prokurátora zakazujúci komunikáciu s médiami. Na svoju obranu ďalej prostredníctvom obhajkyne uviedol, že situácia pred jeho bydliskom bola po zverejnení nahrávky s Marianom K. týkajúcej sa kauzy Gorila z dlhodobého hľadiska psychicky neudržateľná.

"Osobne nemohol vyjsť pred dom, celá ulica bola plná novinárov, ktorí sa dožadovali rozhovoru. To je na jednej strane pochopiteľné, ale jeho manželka je vážne chorá a jej zdravotný stav sa v tom čase výrazne zhoršil v súvislosti s prítomnosťou médií pred jeho domom,“ povedala obhajkyňa. Napokon poskytol rozhovor redaktorovi komerčnej televízie, za ktorý je v dvoch bodoch disciplinárne stíhaný. Trnka by aj v súčasnosti v takejto situácii konal podobným spôsobom.

Prokurátor, ktorý disciplinárny návrh podal, súhlasil, aby bola z časti utorkového konania vylúčená verejnosť. Na rôznych súčastiach polície totižto prebiehajú trestné konania a nie je vhodné, aby sa s nimi oboznamovala verejnosť. Predseda 3. disciplinárnej komisie GP SR napokon verejnosť, teda aj médiá z pojednávania vylúčil.