Zmena modelu financovania Matice slovenskej má viesť k vyššej hospodárnosti, hovorí Milanová

Opoziční poslanci vo výbore navrhli intenzívnejšie komunikovať so zástupcami inštitúcie a novelizovať zákon o MS. Milanová priznala, že činnosť Matice, najmä v prípade ekonomickej efektivity inštitúcie, bola pre ňu v posledných rokoch sklamaním. "Náklady by mali byť distribuované najmä na regionálne aktivity, nie na samotný aparát," upozornila. Ministerka uznáva, že v regiónoch pracujú ľudia oddaní posolstvu MS. "Často však nevedia a nemajú prehľad, ako sa narába s peniazmi, ktoré má MS od štátu," poznamenala. Upozornila, že v tejto súvislosti ani rezort nemá dostatočné nástroje efektívnej kontroly.

Zdôraznila však, že úvahy o zmene financovania nemajú za cieľ "siahnuť na Maticu ako takú". MS by mala podľa nej pomôcť aj pripravovaná legislatívna úprava o sponzoringu, ktorá by inštitúcii umožnila získavať viac externých zdrojov. Členka mediálneho parlamentného výboru a exministerka Ľubica Laššáková (Smer-SD) skonštatovala, že ak sa siahne na peniaze, siahne sa na činnosť samotnú. "Nemajú veľa peňazí, ak ich budú mať ešte menej, paralyzuje to ich činnosť," upozornila. Poukázala tiež na to, že problematické hospodárenie Matice bolo v minulosti skutočne témou, inštitúcia má však nové vedenie. Prihovárala sa teda za to, aby ministerstvo intenzívnejšie komunikovalo s predstaviteľmi MS.

K Laššákovej sa pridal aj jej poslanecký kolega a podpredseda výboru Dušan Jarjabek. "Začnime tým, že nanovo zadefinujeme poslanie MS, akú činnosť by mala vyvíjať. Určite by to vyriešil nový zákon o MS, ktorý sa dlho nemenil," upozornil. Činnosť kultúrnej inštitúcie stále považuje za nezanedbateľnú. Členka výboru Jana Vaľová (Smer-SD), ktorá tému na rokovaní otvorila, navrhla uskutočniť v MS poslanecký prieskum počas júna.