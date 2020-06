KORONAVÍRUS Politici na školách: Spomienky na dávne časy, Matovič sa zahral na kakaovníka

BRATISLAVA - Školský rok už o mesiac definitívne skončí a príde leto, no menší žiaci dnes napriek tomu po niekoľkých mesiacoch zažili návrat do školských lavíc. Môže za to pandémia nového koronavírusu. Tá je príčinou uzavretia viacerých inštitúcií a školy neboli výnimkou. Dnes sa opäť otvorili. Ujsť si to nenechali ani naši politici a na návrat tých najmladších sa prišli buď osobne pozrieť alebo si zaspomínali na svoje školské časy.

Matovič podpisoval rúška pre deti

Premiér Igor Matovič si dnešný deň naplánoval podobne ako ostatní politici. Prišiel sa osobne pozrieť na otvorenie jednej z mnohých slovenských škôl. Zameral sa na ružinovskú základnú školu na Ostredkovej ulici.

Matovič prišiel do školy za sprievodu jednotky kandidátky OĽaNO a pedagogičky Márie Šofranko, ktorá celú návštevu predsedu vlády takpovediac moderovala. Matovič medzičasom pre deti podpisoval rúška a s viacerými sa dokonca dal do reči a odfotografoval. O pol druhej sa premiér presunul do materskej školy na Haburskej ulici, tiež v Ružinove.

Premiér by sa rád vrátil do školských čias

Starosta mestskej časti Martin Chren, Matovič a Šofranko spolu s riaditeľkou školy Erikou Drgoňovou vystúpili neskôr na spoločnom brífingu. "Priznám sa, že celkom ma láka sa vrátiť do školských lavíc. Som veľmi rád, že skúšku sme spoločne za posledné mesiace zvládali a že sme ju aj zvládli. Symbolicky, na deň detí sme mnoho deťom urobili radosť, aby mohli prísť. Po dlhej dobe sa deti na celom Slovensku do školy naozaj tešili," povedal predseda vlády Matovič.

VIDEO Tlačový brífing predsedu vlády

Poďakoval sa tiež učiteľom, že nový proces elektronického vzdelávania zvládli. "Myslíme však aj na deti, ktoré tieto možnosti kvôli chudobe nemajú. Tieto deti, bohužiaľ, zaostali vo vzdelávaní. Budeme sa to snažiť dobehnúť mimoriadnou školou počas prázdnin," povedal premiér.

Remišová skoro ráno pri otváraní jednej zo škôl v Bratislave

Návrat detí do škôl prišla osobne podporiť aj vicepremiérka pre informatizáciu Veronika Remišová. Tá sa objavila na otváraní Základnej školy a materskej školy Jána Amosa Komenského na Hubeného ulici v Bratislave. V príspevku na sociálnej sieti spomenula aj rad do školy, ktorý sa v dnešných dňoch vôbec nevída. Deťom tiež zaželala všetko dobré k dnešnému sviatku Medzinárodného dňa detí.

Podpredseda Smeru Raši sa nostalgicky zamyslel

Terajšie otváranie škôl a MDD ako také vníma aj podpredsedá Smeru-SD Richard Raši, ktorý vyjadril poľutovanie nad tým, ako okliešťene musia deti osláviť svoj sviatok v týchto dňoch. "Roky som veľmi rád chodieval do slovenských obcí v regiónoch a sledoval ako sa rozjasňovali oči detí rôzneho veku, keď dostávali darčeky alebo dostali cukrovú vatu, či mohli sa povoziť na kolotočoch. Žiaľ tento rok sa bez tohto všetkého budú musieť zaobísť," píše bývalý minister na Facebooku.

Minister práce navštívil centrum pre deti a rodinu

Sviatok MDD neušiel ani ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny Milanovi Krajniakovi zo Sme rodina.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Ten prišiel na návštevu do bratislavského Centra pre deti a rodinu Studienka na Lenardovej ulici. "Chcem osobne poďakovať zamestnancom CDR a rovnako zariadení sociálnych služieb za to, ako sa starali o našich starých rodičov, rodičov, ale v tomto prípade o deti, a vďaka ich zodpovednej práci, čo sa týka CDR po celom Slovensku, sme nemali ani jediný prípad ochorenia na COVID-19," povedal Krajniak, ktorý zamestnancom za ich prácu odovzdal ďakovný list.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

K situácii spojenej s pandémiou nového koronavírusu sa vyjadril aj riaditeľ CDR Studienka Viliam Gyurke. "Bolo to náročné, samozrejme, pretože náročné to bolo aj pre dospelých, nie to ešte pre deti. Na druhej strane, máme úžasné deti a tie nám to pomohli zvládnuť a máme aj priestory, kde sme to mohli zvládnuť - to znamená areál, ktorý sme mohli plne využívať aj v čase tých najväčších obmedzení," uviedol Gyurke.

Saková v školskej lavici

Pridala sa aj exministerka vnútra Denisa Saková. Tá deťom, podobne ako ostatní politici, zaželala veľa úspechov v školských laviciach. To, že sa deti vracajú do lavíc práve dnes je pre ňu výnimočné. "Je symbolické, že sa tak deje práve na Deň detí. Kvalitná výučba pomôže deťom zabezpečiť dobré vyhliadky do budúcnosti, naučí ich kriticky myslieť a vidieť veci v širších súvislostiach," píše Saková s tým, že deťom, vrátane svojho syna, želá čo najkrajší deň detí.

Návrat do škôl symbolicky na MDD

Od 1. júna sa opäť otvorili základné školy, do ktorých sa môžu vrátiť žiaci prvého až piateho ročníka, účasť v nich však bude dobrovoľná. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) informoval, že od tohto dátumu sa môžu vrátiť aj deti do materských škôl. Žiakom je pred vstupom do budovy odmeraná teplota a rovnako tak aj učiteľom. Každý pedagóg, ktorý vstúpi do budovy školy, tiež predloží čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého vychádza, a musí mať rúško a rukavice.

Zdroj: TASR - František Iván

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) uviedol, že návrat do škôl bude sprevádzať viacero hygienických a bezpečnostných opatrení. O tom, či sa škola alebo materská škola otvorí, rozhodne zriaďovateľ. Zároveň doplnil, že zriaďovatelia by mali počas nasledujúcich dvoch týždňov zisťovať u rodičov záujem o návrat do školy.