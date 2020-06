KORONAVÍRUS Veľké otváranie škôl! Deti prišla podporiť aj prezidentka: Na dvore všetkých poriadne prekvapila

Zuzana Čaputová na návšteve Základnej školy v Lozorne

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Každoročný sviatok Medzinárodného dňa detí, ktorý si pripomínajú naše ratolesti je tento rok výraznejší ako kedykoľvek predtým. Môže za to aj pandémia koronavírusu, ktorá prinútila všetky slovenské školy uzavrieť svoje brány. Dnes sa to však zmenilo a pri tejto príležitosti sa na to prišli pozrieť aj naši politici. Svojou návštevou dnes poctila Základnú školu v Lozorne sama prezidentka Zuzana Čaputová. Tá sa počas návštevy aj dosť zapotila!