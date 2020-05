Prekvapujúci PRIESKUM: Pellegriniho strana by predbehla Smer! OĽaNO je stále prvé

BRATISLAVA – Podľa exkluzívneho prieskumu Focusu pre TV Markíza by potenciálna nová strana Petra Pellegriniho predbehla Smer. Len tesne by zaostávala za najsilnejšou vládnou stranou OĽaNO. Smer by skončil na treťom mieste so ziskom necelých desať percent.

Po dlhých mesiacoch špekulácií o napätej situácii v Smere, vypustili líder Smeru Robert Fico a podpredseda strany Peter Pellegrini prvé lastovičky. Bývalý premiér dokonca vyzval Fica, aby sa vzdal postu predsedu Smeru a zo strany odišiel. Fico výzvu odmietol, podľa neho má Smeru ešte stále čo ponúknuť a na post predsedu bude znova kandidovať. V kuloároch sa hovorí aj o možnosti, že by si Pellegrini založil novú stranu. Podľa prieskumu pre TV Markíza by predbehla Smer.

Pellegriniho strana by predbehla Smer

V prípade vzniku politickej strany súčasného podpredsedu parlamentu a podpredsedu Smeru Petra Pellegriniho by táto strana získala podporu 21,4 percenta voličov. Umiestnila by sa tesne za hnutím OĽaNO, ktoré by skončilo prvé s podporou 21,8 percenta hlasov. Strana Smer by skončila tretia s 9,6 percenta. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra Focus na vzorke 1011 respondentov od 14. do 21. mája.

Zdroj: Facebook/Na telo s Michalom Kovačičom

V prieskume preferencií strán a hnutí v prípade vzniku Pellegriniho strany skončilo na štvrtom mieste Sme rodina s podporou 8,8 percenta. Nasleduje ĽSNS s ôsmimi percentami, SaS so 7,1 percenta a Progresívne Slovensko s 5,5 percenta hlasov. Zdroje podpory pre potenciálnu stranu Pellegriniho pochádzajú zo 48,6 percenta zo Smeru-SD, zo 6,2 percenta zo Sme rodina, z 5,5 percenta z ĽSNS. Nerozhodnutých je 18,9 percenta opýtaných, 5,8 percenta tvoria nevoliči a 15 percent respondentov tvorí skupinu "iná strana".

Zdroj: Facebook/Na telo s Michalom Kovačičom

Konflikt v Smere je už dlho

Konflikt v Smere je už na stole dlho a javí sa, že v strane nenachádzame jednotný jazyk. V nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza to vyhlásil podpredseda parlamentu a podpredseda Smeru Peter Pellegrini. Svoj odchod zo strany nevylúčil. Myslí si, že možno najférovejšie bude, ak si voliči vyberú, aký typ politiky chcú mať.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

„Mne nejde ani o peniaze, budovy Smeru-SD. Ani o stoličku predsedu. Bol by som rád, keby nakoniec o tom rozhodli ľudia a nie orgány politickej strany,“ povedal Pellegrini. Deklaruje, že urobil všetko preto, aby Smer dosiahol vo februárových parlamentných voľbách najlepší výsledok a teraz nastal čas, keď strana musí začať riešiť svoje vnútrostranícke problémy. Zároveň podotkol, že by to nemalo trvať dlho. „Bolo by fér, keby rozhodnutie prišlo v nasledujúcich týždňoch,“ uviedol Pellegrini s tým, že by chcel do letných mesiacov vstúpiť s radosťou.

Na margo prieskumu preferencií politických strán, kde potenciálna Pellegriniho strana získala podporu 21,4 percenta respondentov, uviedol, že svoje doterajšie rozhodnutia nerobil na základe prieskumov. „Svetská sláva, poľná tráva. Dnes vás môžu mať ľudia radi a o mesiac to môže byť úplne inak,“ podotkol podpredseda Smeru-SD. Zároveň však vyhlásil, že by asi mal do budúcna rozmýšľať, ako tejto "požiadavke" vyhovie.

Ak má mať Smer potenciál, musíme hovoriť o zmene lídra

Ak má v budúcnosti mať Smer voličský i koaličný potenciál, budeme musieť hovoriť o tom, či by strana nemala zmeniť lídra. V nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3 to vyhlásil poslanec parlamentu a podpredseda Smeru Peter Žiga. Už dlhšie sa podľa jeho slov v strane diskutuje, ako by sa mala robiť politika a kam by mal Smer smerovať. Obdobie pred februárovými parlamentnými voľbami podľa Žigu nebolo vhodným na to, aby sa riešili názorové a iné otázky v rámci strany. „Sústredili sme sa na dobrý výsledok v parlamentných voľbách a tri mesiace po voľbách sa vraciame k vnútrostraníckej diskusii,“ skonštatoval poslanec.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vo vyspelých krajinách je podľa Žigu štandardom, že sa vedenie politickej strany vzdá svojich funkcií po prehratých voľbách. Na mieste je podľa neho preto aj diskusia, či zmeniť lídra Smeru-SD a ak áno, kto by ním mal byť. Ako podotkol, podpredseda Smeru Peter Pellegrini ako volebný líder strany preukázal svoj potenciál a osvedčil sa aj ako predseda vlády. „Zvolá sa snem a tam sa bude rozhodovať,“ poznamenal Žiga.

Nie sme žiadni slniečkari

V strane budú diskutovať aj o tom, aby bol snem skôr než tradične v decembri. Žiga sa prikláňa aj k tomu, aby bol skôr než v septembri, keďže epidemiologická situácia na Slovensku je v prípade nového koronavírusu momentálne priaznivá. Odmieta, že by on či ďalší vrcholní predstavitelia strany boli "slniečkari". Argumentuje tým, že v Smere sú už 20 rokov a naďalej sa riadia sociálno-demokratickými hodnotami.

Zdroj: Topky/Maarty

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) v relácii uviedol, že je slušné nevyjadrovať sa a nezasahovať do vnútorných záležitostí akejkoľvek strany. Poznamenal však, že bude jedno, či bude lídrom Smeru Robert Fico alebo Peter Pellegrini. „Muselo by sa zmeniť pozadie Smeru, tí akcionári. Ak sa to nezmení, je to úplne jedno,“ vyhlásil.