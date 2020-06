Divoký západ v parlamente! Najväčšie incidenty pred Pročkom a Blahom: Magnet na problémy, rebel Matovič

Matovičove striekačky

Prvý v rade je práve už hore spomínaný premiér Matovič. Ten v roku 2012 vysypal poslancovi, vtedy ešte za SaS, Martinovi Poliačikovi na hlavu injekčné striekačky. Dôvodom bolo Poliačikovo priznanie pre Sme k užitiu tvrdých drog v minulosti a výrok, že čistý heroín je menej škodlivý, ako miešaný.

Matovič zároveň žiadal uvoľniť Poliačika na dlhodobo neplatené voľno, aby sa mohol venovať drogovo závislým deťom, ktoré podľahnú pokušeniu vyskúšať si podľa Poliačika pre ich telo neškodný heroín. "Kolegu Poliačika upozorňujem, že ak ešte raz bude nabádať naše deti na užívanie heroínu, tak aj keď bude na neho zákon krátky, moja ruka bude dostatočne dlhá," odkázal.

Pozerajte sa mi do očí!

Pred siedmimi rokmi bol čerstvý odídenec od OĽaNO Alojz Hlina vo výraznom konflikte s vtedajším poslancom Smeru Antonom Martvoňom. V roku 2013 Hlina fyzicky napadol v rokovacej sále Martvoňa. Útokom reagoval na to, ako Martvoň pripomenul, že v Hlinovom podniku nalievali alkohol neplnoletým. "Tento človek zbohatol na predaji alkoholu mladistvých. Nebudem hovoriť o jeho ďalších čudných praktikách," povedal Martvoň, na čo Hlina k nemu ihneď pribehol so slovami "tu sa mi pozerajte do očí!" a zvalil ho z poslaneckého kresla. Video je už roky neoddeliteľným hitom internetu.

Odvolávanie Fica s maketou

Ďalšie spomienky z parlamentu, ktoré vyvolávajú úsmev na tvári pochádzajú zo septembra 2013, kedy v parlamente odvolávali ešte vtedajšieho premiéra Roberta Fica. Pri tejto príležitosti si vtedy opozičný poslanec Igor Matovič z OĽaNO priniesol aj maketu Fica v životnej veľkosti s popisom, že daroval Slovensko zbohatlíkom.

Poslanci Smeru sa po niekoľkých minútach rozhodli s maketou "skoncovať" a zobrali ju von z rokovacej sály. Cestu im ale skrížili protestujúci opozičníci v podobe Matoviča a Jozefa Viskupiča z OĽaNO. Argumentovali tým, že maketa je ich majetkom a nemajú právo s ňou akokoľvek narábať.

Viskupič dokonca konštatoval, že niektorí poslanci Smeru boli pod vplyvom alkoholu a skončil s roztrhnutou perou, s ktorou sa rozhodol navštíviť lekára.

Facka od prvej dámy SNS

Po tom, ako sa v parlamente prvýkrát ocitol Igor Matovič, ktorý sa tam dostal zo 150. miesta kandidátky SaS v roku 2010, sa mu ihneď podarilo dostať do prvého vážnejšieho konfliktu s prvou dámou SNS.

Tej prekážalo, že Matovič sa vo svojich novinách vyjadroval o vtedajšej poslankyni ako o "Anči". Spýtala sa ho najskôr na to, či to písal on. Ten sa jej priznal a povedal, že si za textom stojí. "A už to bolo - fuk - dostal som takú spakruky. Bol som prekvapený," povedal Matovič vtedy novinárom. Belousovová následne Matovičovi odkázala, že toto gesto bolo pripomenutie toho, ako sa má správať k žene. Vtedajší predseda parlamentu a šéf SaS Richard Sulík po tejto kauze len ťažko skrýval záchvat smiechu.

Rozprava o Čistom dni s napätou atmosférou

Ďalší konflikt pochádza z roku 2017, kedy v parlamente došlo k ostrej výmene názorov medzi liberálom Alojzom Baránikom z SaS a Erikom Tomášom zo Smeru. V rokovacej sále takmer došlo k bitke, no napokon z toho bola "len" ostrá slovná prestrelka.

Hádka vypukla práve uprostred rozpravy ku kauze Čistý deň. Rozprava bola reakciou na mimoriadnu správu vtedy už odchádzajúcej ombudsmannky Jany Dubovcovej. Poslanec Tomáš reagoval na poslankyňu SaS Natáliu Blahovú, ktorá v rozprave vystúpila. Tomáš tvrdenia vtedajšej poslankyne Natálie Blahovej spolu so správou ombudsmanky o porušovaní práv detí nazval protivládnym komplotom. Zastal sa aj Čistého dńa.

Slovo si zobral Baránik, poslanec Tomáš ho však nepustil ku slovu, došlo k hlasnej hádke a aj k istému fyzickému kontaktu medzi obidvoma poslancami.

Prerušená tlačovka

Krátko po zverejnení údajnej nahrávky ku kauze Gorila v roku 2019 vystúpili na tlačovej konferencii poslanci z klubu Smer. Na brífingu poslanec Fico tvrdil, že s touto kauzou nič nemá a že ide o kauzu druhej vlády Mikuláša Dzurindu.

Viacerí prítomní si tiež všimli, že na tlačovku sa nenápadne prišiel pozrieť aj líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý to v istej chvíli už nevydržal a prerušil tlačovku s transparentom v ruke, na ktorom bol napísaný jeden z výrokov nahrávky o nelegálnom financovaní strany. „Fedor Flašík vybral 250 miliónov na stranu a 80 si dodatočne nechal," písalo sa na transparente. Z tejto situácie na tlačovke Smeru vznikli mnohé variácie vtipných videí a obrázkových vtipov.

Ani bývalý prezident Gašparovič sa nevyznamenal

Svoje o incidentoch v parlamente vie aj bývalý predseda parlamentu a exprezident Ivan Gašparovič. "Gusto, poď to dokončiť. Mňa tam volajú k tomu starému ch**ovi," adresoval tieto slová ešte v roku 1996 Gašparovič podpredsedovi NR SR a dnes už nebohému Augustínovi Mariánovi Húskovi krátko po príchode bývalého prezidenta Michala Kováča do parlamentu.

Pôjdeš do basy, ty ...

Bývalý minister spravodlivosti a dnes predseda strany Vlasť Štefan Harabin má tiež vulgárnu minulosť. Stalo sa to v prípade, keď parlamentom v roku 2008 rezonovali nahrávky s Bakim Sadikim. „Pôjdeš do basy, ty hajzeľ,“ povedal Harabin po skončení vystúpenia vtedajšieho poslanca KDH Daniela Lipšica. Mikrofóny to však zachytili.

Poď von!

Uvedený výrok "Poď von!" adresoval v roku 2010 poslanec Igor Matovič podpredsedovi Smeru Robertovi Kaliňákovi. "Ak niekto nezaplatí clo a okradne štát, tak je pašerák. Keď niekto zneužíva študentov, ktorým neplatí, že roznášali jeho noviny, tak je zlodej,“ povedal v roku 2010 Kaliňák Matovičovi. "Ty, č...k,“ skonštatoval Matovič a vybral sa smerom ku Kaliňákovi.

Kaliňáka následne za výroku "Poď von!" vyzval na "férovku" mimo rokovaciu sálu, kam sa následne obaja aj odobrali, za nimi ešte išiel aj vtedajší šéf parlamentu Richard Sulík. "Bol som vzadu. Páni mali názorové nezhody, to sa stáva. Nedošlo k žiadnemu fyzickému kontaktu,“ povedal Sulík po incidente.