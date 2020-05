Slovensko vymáha Bašternákov majetok: Do štátnej kasy by mohli prísť milióny eur

Informoval o tom portál Aktuality.sk. Bašternákov majetok mal pôvodne v konkurze prepadnúť štátu. Krátko pred oficiálnou lehotou však podalo Slovensko, zastúpené Okresným úradom Bratislava, tzv. odporovaciu žalobu. Štát v nej žaluje nových majiteľov, ktorým odsúdený daňový podvodník daroval alebo na nich previedol svoj majetok.

Milióny za Bašternákov majetok by zrejme skončili v štátnej kase

V mennom zozname žalovaných má byť Bašternákova rodina a blízki. Rezort vnútra však mená neprezradil. Ak by súd uznal, že prevody urobil zámerne, aby majetok neprepadol štátu, všetky takéto machinácie by mohli by vyhlásené za neplatné. Žalobu mala pôvodne podať správkyňa Bašternákovho konkurzu Lenka Ivanová, no jej nečinnosť kritizovali viacerí odborníci. Neskôr ju vyzýval aj okresný úrad a odporúčanie opakovane vyslovilo aj ministerstvo. Ivanová žalobu aj tak nepodala.

Pokiaľ by Slovensko so žalobou uspelo, Bašternákov majetok by sa vrátil späť do konkurzu a štát by si ho mohol nárokovať. Všetci, ktorým Bašterník dlhoval sa prihlásili o splatenie v konkurze a svoje peniaze už dostali, jediným veriteľom preto ostáva štát. Všetok spätne získaný majetok by sa zrejme speňažil. Jeho hodnota síce nie je vyčíslený, no podľa odhadov ide o milióny eur. V prípade právoplatného rozsudku by skončili v štátnej kase.

Majetok prepísal na ženu

Ladislava Bašternáka okresný súd v prípade neoprávnených vratiek DPH za dva milióny eur neprávoplatne odsúdil ešte 7. novembra 2018. Podnikateľovi vymerali päťročný trest. V marci minulého roka Krajský súd v Bratislave rozhodol, že Bašternákovi prepadne aj majetok, v tom čase však vlastnil už len spoločnosť N-Bonaparte, ktorá predávala byty v známom luxusnom komplexe Bonaparte, kde mal byt aj bývalý premiér Robert Fico.

Kompletný majetok, ktorý Bašternák postupne daroval či oficiálne predal jemu blízkym osobám, nie je dodnes úplný, no médiá postupne zmapovali množstvo nehnuteľností či iného majetku, ktorý prebrali noví majitelia. Jednou z nich je aj Bašternákova manželka Tatiana, ktorý dostala do daru vilu s pozemkami pri Slavíne, chatu na Donovaloch, viacero motoriek, štvorkoliek či auto. Nič z toho sa v konkurze neobjavilo.

Po vyhlásení konkurzu okamžite splatila najväčší manželov dlh, a to hypotéku v Slovenskej sporiteľni na okázalý dom. Naraz vyplatila dlh vyše pol milióna eur. Uzavrela aj susedský spor s Milanom Kňažkom. Krátko pred prvým rozsudkom dostala Bašternáková od manžela aj dva byty v komplexe Bonaparte a viacero garáží, tie však už nevlastní.