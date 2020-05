KORONAVÍRUS Na Slovensku sa šíri HOAX video: Jeho autor jednoducho neverí v pandémiu!

Na video upozornil český portál Manipulátoři, ktorý pravidelne vyvracia množstvo hoaxov. Výnímkou nie je ani video, ktoré sa šíri Facebookom. Je tiež masívne zdieľané stránkou Prečo médiá mlčia a v popise príspevku uvádza otázku, či je celá koronakríza hoax. Video vo svojom obsahu uvádza množstvo nepravdivých informácií, no jeho sledovanosť má už cez 300-tisíc pozretí.

Korona je ako chrípka

Vo videu autor prirovnáva pandémiu nového koronavírusu k pandémii bežnej chrípky. Odvoláva sa pritom na stanoviska Centra pre kontrolu chorôb (CDC), no interpretácia tejto hypotézy je podľa českého portálu zle pochopená. Správa CDC hovorí o chrípke ale aj o chorobe COVID-19. Podľa obsahu správy CDC je možné tvrdiť, že miera hospitalizácií oboch ochorení je podobná, no nie je pravdou, že by CDC hovorila o tom, že COVID-19 je chrípka. Proti najnovšej hrozbe koronavírusu totiž ešte stále neexistuje oficiálny liek.

Hra s číslami

Autor si na divákov pripravil aj čísla nakazených, s ktorými narába pomerne manipulatívne. Zámerne zverejňuje čísla nakazených v menej vyspelých krajinách alebo v Číne, kde počas posledných mesiacov dokonca vyšlo najavo, že zatajovali oficiálne informácie o infekcii. Vzápätí ale autor obracia svoju pozornosť na Singapur. Ten nebol zasiahnutý tak inzenzívne, no Singapur je ostrov a jeho výhoda je v tom, že vírus mohol byť izolovaný oveľa skôr.

Autor hovorí aj o prejave poslanca Vittoria Sgarbiho v talianskom parlamente. Ten hovoril o tom, že vraj až 96,3 percenta pacientov v skutočnosti nezomrelo na COVID-19, ale na pridružené komplikácie, čo je tiež vyhodnotené ako hoax. Faktom je, že koronavírus ako taký zabíja veľmi ojedinele. Pre zdravého človeka je pomerne málo nebezpečný a niektorí ani nepociťujú príznaky, no u chorého je spúšťačom urýchleného priebehu už predtým získaných ochorení, čím kráti život pacienta.

Zákon o pôžičkách v predstihu

Autor videa tiež spomína zákon h.r.748. Ide o možnosť pôžičiek menším a stredným firmám v dobe pandémie. Konšpirátor hovorí, že zákon bol predložený 24. januára 2019. Pýta sa sám seba, či niekto mohol vedieť, že nastane pandémia práve počas roku 2020. Pravdou však je, že zákon síce v tomto čase predložený bol, no mal úplne inú podobu. Pozmeňovací návrh bol však schválený až počas priebehu pandémie 25. marca 2020, čo potvrdila aj agentúra Reuters.