Most-Híd má nového predsedu! Do funkcie zvolili Sólymosa: Začína nová éra strany

Snem sa začal ráno o desiatej a zvolalo ho štvorčlenné dočasné vedenie v zložení László Sólymos, Attila Agócs (primátor Fiľakova), Karol Pataky (primátor Kráľovského Chlmca) a Peter Krajňák. Delegáti snemu zvolili nové vedenie strany, a to predsedu, podpredsedov a členov predsedníctva. Na post predsedu kandidoval bývalý minister životného prostredia, ktorého si členovia nakoniec zvolili.

VIDEO Tlačová konferencia strany po sneme

Novým predsedom strany sa stal László Sólymos

Novým predsedom mimoparlamentnej strany Most-Híd je bývalý minister životného prostredia László Sólymos. Do tejto funkcie ho zvolili v sobotu na sneme strany vo Fiľakove. Most-Híd o tom informuje na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Most-Híd

Plne si uvedomujem, že je strana v ťažkej situácii

Sólymos poďakoval všetkým, že ho zvolili a prejavili mu dôveru. „Plne si uvedomujem, v akej ťažkej situácii sa táto strana momentálne nachádza. V každom prípade to je výzva a rozhodol som sa prijať ju. Pokúsim sa stranu opäť postaviť na nohy, pretože som presvedčený, že je potrebná silná strana, ktorá bude zastupovať záujmy menšín a regiónov v parlamente,“ vyhlásil Sólymos na sociálnej sieti.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Avizuje, že chce z Mosta-Híd stranu, ktorá bude pokračovať v hodnotách, akými sú vzájomná úcta, tolerancia a pokojné spolužitie. „Som rád, že do tohto boja idem so silným novým tímom, novými podpredsedami a novým predsedníctvom, ktorí predstavujú mladšiu generáciu politikov. Ideme do toho spolu,“ podotkol.

Nová éra

„Nová éra Mostu-Híd sa začala pod Fiľakovským hradom,“ uviedla strana. „Predstavitelia najvyššieho orgánu strany do vedenia zvolili predstaviteľov mladšej generácie strany,“ napísala. Novými podpredsedami stany sú primátor Fiľakova Attila Agócs, starosta Tvrdošoviec Marián Tóth, primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky a viceprimátor Svidníka Michal Goriščák.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

VIDEO Bugár chce byť strane Most nápomocný, do aktívnej politiky sa už nevráti

Most má miesto na politickej scéne

Členovia dočasného vedenia sa po ďalšom uvoľnení opatrení v súvislosti s koronavírusom rozhodli pre riadny snem. „Snem sa konal v maximálnom súlade s protiepidemiologickými opatreniami,“ uviedla strana. Jediným kandidátom na predsedu strany bol László Sólymos, bývalý minister životného prostredia. Na post predsedu sa rozhodol kandidovať po dlhšom rozhodovaní. „Napriek zlému výsledku vo februárových voľbách som presvedčený, že táto strana má svoje miesto a účel na politickej scéne a začína novú etapu,“ napísal na sociálnej sieti.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Prichádza s ponukou politiky, kde zastupovanie záujmov menšín a regiónov musí byť podľa neho absolútnou prioritou a kde už na ďalšie štiepenie menšín a osobnostné rozbroje z minulosti nebude priestor. „Je potrebné spojiť sily a spolupracovať, aby menšiny nezastupovalo v parlamente len pár jednotlivcov. Do vedenia strany budem kandidovať spolu s ľuďmi, ktorí síce budú „nováčikmi“ vo vedení strany, ale za ktorými sú roky práce v regiónoch a v prospech menšín,“ dodal.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Priestor by mala dostať mladá generácia

Sólymos tvrdí, že má jasnú predstavu, ako by mal Most-Híd ďalej fungovať. Oveľa väčší priestor má podľa neho dostať mladšia generácia. „Svoju víziu na nadchádzajúce obdobie predstavím kandidátom snemu, ak získam ich dôveru, rád sa ujmem neľahkej úlohy predsedu strany Most-Híd,“ priblížil.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Sólymos pôsobil ako minister životného prostredia v bývalej vláde. Z postu však odstúpil len niečo vyše mesiaca pred parlamentnými voľbami. Dôvodom bol incident, kedy pod vplyvom alkoholu dostal do konfliktu s personálom bratislavskej reštaurácie. Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestných činov výtržníctva a poškodzovania cudzej veci. Okrem Sólymosa sa ako možný šéf strany spomínal aj Ábel Ravasz, bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Lídrom na kandidátke do volieb bol Árpád Érsek, jeho meno sa však v súvislosti s kandidatúrou nespomínalo.

Spolupráca s SMK?

Strana Most-Híd už skôr uviedla, že by chcela spolupracovať aj s ďalšou mimoparlamentnou stranou SMK. Aj v SMK totiž vedenie po volebnom neúspechu odstúpilo. Most-Híd a SMK ako etablované strany by podľa Sólymosa mali spolupracovať a riešiť nápravu toho, že sa nedostali do parlamentu. K neúspechu podľa neho viedlo desaťročné súperenie a tiež vznik nových politických formácií krátko pred voľbami namiesto dohody. SMK zatiaľ o rokovaniach otvorene nehovorí.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

„Oficiálne rokovania o ďalšom smerovaní strany a o možnej spolupráci s inými stranami budú možné až po zvolení nového vedenia strany,“ uviedol tlačový tajomník SMK Róbert Králik. Zatiaľ nie je známe, kto by chcel šéfovať SMK. „Mená kandidátov budú známe až po prijatí návrhov z okresov, prípadne odznení návrhov na republikovej rade,“ povedal Králik. Republiková rada SMK sa uskutoční 20. júna. Rozhodne sa na nej aj o termíne konania kongresu i navrhovaných kandidátoch na post predsedu strany.

Obrovský volebný neúspech

Predvolebné prieskumy dlhodobo strane Most naznačovali, že sa zrejme do parlamentu nedostanú. V priemere mali niečo okolo štyroch percent. Bugár však vtedy opakoval, že aj v predchádzajúcich voľbách boli prognózy zlé a výsledok nad očakávania. Tentokrát mu to nevyšlo. Po voľbách však prišlo obrovské sklamanie a spolu so SNS zažili porážku. Most-Híd získal len niečo vyše dvoch percent voličských hlasov, kým v roku 2016 to bolo 6,5 percenta.

Ani v prieskumoch po voľbách to nevyzerá, že by si mali v budúcnosti výrazne polepšiť. Podľa prieskumov by totiž získali ešte menej ako vo voľbách. Podľa prieskumu Focus pre TV Markíza by Most skončil pred bránami parlamentu so ziskom 1,5 percenta hlasov. V meraní Polisu by získali 2,5 percenta hlasov.