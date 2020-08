Kotlová dotácia nebola predvolebným gestom, tvrdí Sólymos

Sólymos pripomína, že s iniciatívou vymeniť staré kotle na tuhé palivo prišiel ešte v roku 2018. "Pripravili sme výzvu, do ktorej sa mohli prihlásiť organizácie a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) mala dobre našliapnuté na to, aby už v roku 2020 mohla 10.000 kotlov rozdeľovať do domácností. Pre ľudí by boli 100-percentne hradené, zaplatili by si len montáž," povedal exminister. Tvrdí, že žiadosť SAŽP bola na envirorezorte vyradená. "Mrzí ma to, lebo som presvedčený, že keby sa nové vedenie ministerstva a nové vedenie agentúry životného prostredia venovali tomuto projektu a dobre nastavený proces dokončili, tak sme naozaj mohli pomôcť nielen ľuďom, ale aj ovzdušiu na Slovensku," uviedol Sólymos.

V dôsledku zlej kvality ovzdušia na následky kardiovaskulárnych a respiračných chorôb zomiera na Slovensku predčasne 4000 ľudí, hovorí Sólymos. Podotkol, že SR čelí žalobe od Európskej únie v miliónových výškach, a preto je pokrok v tejto oblasti nevyhnutný. Envirorezort prednedávnom potvrdil, že výzva na kotlovú dotáciu je naďalej otvorená a uchádzači môžu predkladať projekty na výmenu starých kotlov na tuhé palivo. Taktiež do 6. augusta evidoval jednu žiadosť. Predkladateľ však žiadosť na základe výzvy od ministerstva nedoplnil, a tak bolo konanie zastavené a žiadosť vyradená.

Výzvu na 35 miliónov eur vyhlásil minulý rok Sólymos. Súčasný minister Ján Budaj (OĽANO) chcel súťaž na dodávateľa kotlov zrušiť. Dotáciu považoval za predvolebné gesto. Predpokladalo sa, že prvé výmeny kotlov by sa mohli realizovať tento rok v lete. Občan by musel preukázať, že používal kotol na tuhé palivo a prípadne ho zlikvidoval. Na jednu domácnosť by bol poskytnutý príspevok 3000 eur. Výmena kotlov súvisí s kvalitou ovzdušia. Spaľovanie tuhého paliva podľa ministerstva predstavuje pre ovzdušie veľkú záťaž.