Odchod známej tváre z ministerstva sprevádza škandalózne správanie kollárovca: Pčolinský to prehnal!

Pietruchová o svojom odchode napísala podrobný status na sociálnej sieti a v hlavných úlohách sa objavil aj "posledný križiak", čo je už známa prezývka súčasného ministra práce Milana Krajniaka zo Sme rodina. "Po 9 rokoch odchádzam z pozície riaditeľky odboru rodovej rovnosti MPSVR a z ministerstva ako takého. Mala som svoju prácu rada a veľmi ma to bavilo, aj keď neustále sa situácia zhoršovala," začala Pietruchová.

Antikampaň, Istanbulský dohovod, gender ideológia

Pietruchová pri svojom odchode okomentovala aj prípady, kedy sa viedla antikampaň voči Istanbulskému dohovoru a "gender ideológii". "Jediné, čo sa nám darilo, bolo brániť status quo a aspoň v zahraničí sa tváriť, že sme stále krajina vyznávajúca hodnoty EÚ a civilizovaného sveta v rodovej rovnosti," skonštatovala smutne Pietruchová.

Po voľbách očakávala zmenu, tá prišla

Šéfka odboru priznala, že po voľbách očakávala, že príde zmena. Tá prišla, no nie v podobe, akú očakávala. "Zmena prišla a hoci v mnohých oblastiach je to nepochybne zmena k lepšiemu, v agende práv žien, rodovej rovnosti a ľudských práv sa to naozaj povedať nedá," doložila sklamaná Pietruchová.

Pietruchová Krajniaka poriadne skritizovala Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kritika Krajniaka a zaniknuté odmeny

Následne sa však pustila aj do vedenia ministerstva. "Naše ministerstvo pod vedením "posledného križiaka" mení spätne naše odborné stanoviská a núti akceptovať pripomienky Konferencie biskupov Slovenska, ktorí sa snažia pojem rodovej rovnosti úplne vymazať zo slovníka. Odmietnutie správy ombudsmanky a pokusy poslancov vládnej koalície na obmedzenie interrupcií iba dokresľujú tento celok," povedala na adresu šéfa rezortu práce Pietruchová a dodala, že sme nastúpili na cestu Maďarska a Poľska. Čoskoro bývalá šéfka odboru stihla ešte poznamenať, že akékoľvek odmeny jej odpadli a o odstupnom nemôže byť ani reč.

Pčolinský sa "vyznamenal"

O reakciu sme požiadali aj ministerstvo práce, no už popoludní sa na sociálnej sieti objavil komentár z radu poslancov Sme rodina. Peter Pčolinský pod príspevok o odchode Pietruchovej zanechal komentár, na ktorý určite nebude hrdý. Komentár zdieľala kandidátka koalície PS/Spolu Lucia Plaváková. "Reakcia Pčolinského na odchod Oľgy Pietruchovej z ministerstva. Toto sú zlí ľudia. Nič viac. Zlí ľudia," poznamenala Plaváková.