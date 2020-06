Progresívne Slovensko má po sneme: Predsedu Michala Trubana vystrieda Irena Bihariová, bolo to tesné!

PS o tom informuje na sociálnej sieti. Protikandidátom bol Michal Truban.

Rozhodlo len pár hlasov

Bihariová získala 105 hlasov, Truban 100 hlasov. Predsednícke kreslo ostalo prázdne po tom, ako sa Truban vzdal funkcie po prehratých parlamentných voľbách. Progresívne Slovensko sa v koalícii so stranou Spolu nedostalo v posledných voľbách do parlamentu, kde potrebovali aspoň 7 percent hlasov, no podľa posledných prieskumov by sa už PS dostalo do parlamentu aj samo s priemerným ziskom 6 percent preferenčných hlasov.

Truban pogratuloval víťazke

"Gratulujem novej predsedníčke Irene Bihariovej k zvoleniu. Presne tak, ako som povedal, budem ju a celé Progresívne Slovensko z celých síl naďalej podporovať a pracovať pre naše hnutie a našich voličov," zablahoželal Bihariovej jej oponent Truban na sociálnej sieti. "V prvom rade ďakujem všetkým členom Progresívneho Slovenska za to, že sme aj po neúspechu vo voľbách stále odhodlaní pracovať a stáť za našimi hodnotami. Ukazuje to, že tu nikto nie je kvôli funkciám, ale kvôli hodnotám a víziám, ktorým veríme," poďakoval Truban.

Gratulácie od Kiskovcov

Novej predsedníčke PS zagratulovala vicepremiérka Veronika Remišová. "Určite prinesie nový vietor na politickú scénu a uvidíme, ktorým smerom bude fúkať. Rada sa s ňou v najblizšom čase strenem, nepochybne nájdeme spoločné odborné témy," píše Remišová.

Bihariovej zablahoželal aj podpredseda parlamentu Juraj Šeliga zo Za ľudí. "Prajem len múdre a dobré rozhodnutia. Teším sa na spoluprácu," odkázal jej Šeliga.