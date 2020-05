Koalícia nebude mať spoločného kandidáta na šéfa generálnej prokuratúry

BRATISLAVA - Vládna koalícia hnutí a strán OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí sa dohodla, že nebude mať spoločného kandidáta na funkciu generálneho prokurátora. V nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že to bude na slobodnom posúdení a hlasovaní poslancov Národnej rady (NR) SR.

„Uvidíme, kto sa bude uchádzať. Každý poslanec bude hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,“ podotkol Krajniak. Nevníma, že by v prípade voľby nového generálneho prokurátora išla koalícia do stretu s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Myslí si však, že by mali byť širšie možnosti, kto sa môže o funkciu generálneho prokurátora uchádzať. „Minimálne také, aké boli v prípade kandidátov na ústavných sudcov,“ skonštatoval.

Prijateľní kandidáti

Za prijateľných kandidátov považuje napríklad prokurátorov Jána Šantu, Maroša Žilinku, ale aj advokáta a bývalého ministra spravodlivosti a ministra vnútra Daniela Lipšica. Vhodnými uchádzačmi môžu podľa Krajniaka byť aj niektorí sudcovia Najvyššieho súdu SR či Špecializovaného trestného súdu. Osobne si nemyslí, že by mal byť Lipšic diskvalifikovaný z možnosti uchádzať sa o tento post len preto, že je bývalým politikom. „Minimálne v siedmich krajinách EÚ sú generálnymi prokurátormi aj ľudia, ktorí predtým pôsobili v politike,“ uviedol minister.

Podpredseda parlamentu a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini tvrdí, že vládna koalícia chce spolitizovať ďalšiu významnú funkciu v štáte. „Vy chcete vrátiť políciu do rúk ministra vnútra a funkciu generálneho prokurátora dať Lipšicovi, bývalému politikovi,“ upozornil. Podľa neho ide o vážne ohrozenie demokracie. Pellegrini deklaruje, že v prípade mien prokurátorov ako Šanta, Žilinka či Vasiľ Špirko by sa minimálne na jednom z nich vedeli v prípade voľby nového generálneho prokurátora s koalíciu zhodnúť.