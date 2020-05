KORONAVÍRUS O otvorení hraníc budem hovoriť so šéfmi diplomacie Rakúska a Česka, tvrdí Korčok

BRATISLAVA – O postupe uvoľňovania režimu na spoločných hraniciach SR s Rakúskou a Českou republikou bude v utorok (19. 5.) hovoriť minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) so šéfmi diplomacie oboch susedných krajín prostredníctvom videokonferencie. Korčok to uviedol pred pondelkovým rokovaním vlády.

"Je to iniciatíva mojich kolegov ministrov, aby sme spoločne v takomto Slavkovskom formáte koordinovali všetky kroky pri postupnom otváraní hraníc," oznámil Korčok. Na otázku, či sa ministerstvo zahraničných vecí zaoberá aj možnosťou uvoľniť režim na hraniciach s Maďarskom na základe iniciatívy obyvateľov južného Slovenska, Korčok odpovedal, že v súčasnosti sa "priorita sústreďuje na Rakúsko a Česko" vzhľadom na porovnateľnú epidemiologickú situáciu vo všetkých troch krajinách. "Vychádza to aj z odporúčania konzília odborníkov," dodal minister.

Pri téme tzv. dovolenkových koridorov upozornil, že je to stále otvorená otázka. Poukázal pritom na to, že Rakúsko od nedele (17. 5.) zrušilo kontroly len na vybraných hraničných priechodoch, hranice s Talianskom a Slovinskom naďalej monitoruje. "A to má, pochopiteľne, súvis aj s nami," dodal minister, ktorý sa chce aj na túto tému svojho rakúskeho kolegu pýtať.

Rakúsko v rámci otvárania hraničných priechodov zrušilo od nedele kontroly aj na hraniciach so Slovenskom, na slovenskej strane však sa však kontroly naďalej vykonávajú a platia doterajšie opatrenia. V súvislosti s možným otvorením hraníc medzi SR a ČR už česká strana avizovala možnosť otvorenia hraníc v prvej polovici júna.