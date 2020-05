Cez hraničný priechod Šahy v stredu ráno prešlo tisíc Slovákov, hovorí Korčok

Prichádzajúcich však upozorňuje, že majú iba 48 hodín na to, aby sa vrátili bez povinnosti ísť do karantény. Šéf rezortu diplomacie zároveň apeluje na občanov, aby mali pri sebe formulár, ktorý im pri prechode opečiatkuje polícia. "Tak sa pri návrate kontroluje, či je dodržaná 48-hodinová lehota," podotkol Korčok. Dodal, že mať formulár nie je povinnosťou polície, ale je to občianskou povinnosťou.

Slovensko aj naďalej rokuje s ďalšími krajinami o prekračovaní hraníc. Najrýchlejšie na rokovania zareagovalo Česko, Maďarsko a Chorvátsko, kde môžu Slováci prejsť bez testu a povinnej karantény na 48 hodín. Korčok pripomína, že Rakúsko stále vyžaduje 96-hodinový negatívny test na nový koronavírus. "Môžem vás ubezpečiť, že rokujeme so všetkými krajinami, a verím, že našim občanom dajú ten istý komfort, ktorý my už dnes ponúkame Rakúšanom a ďalším krajinám, to znamená, že na Slovensko môžu prísť na 48 hodín bez testu," povedal minister. Je podľa Korčoka len otázkou dní, kedy sa im to podarí zabezpečiť.

Na margo úplného otvorenia hraníc v súvislosti s blížiacou sa letnou sezónou Korčok povedal, že nechce predbiehať. "Naozaj je na mieste obozretnosť. Chceme mať medzi jednotlivými krokmi odstup, aby sme mohli vyhodnotiť, ako sa tie uvoľňujúce opatrenia ukazujú na epidemiologickej situácii. Považoval by som za predčasné, ak nie nezodpovedné, povedať dnes fixný dátum," skonštatoval.