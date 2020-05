K šíreniu KORONAVÍRUSU dopomohlo aj ignorovanie odporúčaní WHO, tvrdí Guterres

António Guterres

Zdroj: SITA/AP Photo/Bebeto Matthews

ŽENEVA - Naša planéta platí vysokú cenu za to, že mnohé krajiny ignorovali odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) proti šíreniu nákazy nového druhu koronavírusu. V pondelok to vyhlásil generálny tajomník OSN António Guterres pri príležitosti začiatku výročného zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA). Informovala o tom agentúra AFP.