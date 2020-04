Minister dopravy hlási čistky na Slovenskej pošte: VIDEO Generálny riaditeľ končí vo funkcii!

BRATISLAVA - Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) odvolá generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Petra Helexu. Hovorí o zásadnom manažérskom zlyhaní v súvislosti s tým, že dostatočne včas nepripravil verejné obstarávanie v spojitosti so strážením budov pošty a prevozom peňazí pre Slovenskú poštu. Informoval o tom v utorok po rokovaní vlády.

Zmluva sa podľa jeho slov končí 30. apríla, čo mal Helexa vedieť a pripraviť v dostatočnom predstihu verejné obstarávanie. "Nielenže nemáme vysúťaženého dodávateľa na tieto typy služieb, ale ani nebolo začaté verejné obstarávanie v týchto veciach," podotkol.

Náhrada príde začiatkom leta

Napriek tomu ho minister neodvolá hneď, pre aktuálnu situáciu zostane Helexa vo funkcii do 1. júna, keď nastúpi nový generálny riaditeľ. Má ním byť Martin Lupták. "Je to profesionálny manažér, má skúsenosti zo zahraničia, okrem iného napríklad z nórskej pošty," priblížil Doležal, podľa ktorého každý kandidát na generálneho riaditeľa musí prejsť výberovým konaním. Ako dodal, pre krátkosť času sa to nestíha, ale ubezpečil, že výberové konanie bude nasledovať.