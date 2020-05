Vojna v polícii vrcholí: Vedenie Úradu pre ochranu ústavných činiteľov končí po škandále s ochrankou

Úrad na ochranu ústavných činiteľova sa dostal do pozornosti verejnosti hlavne v posledných dňoch. Dôvodom bolo rozhodnutie o zrušení ochranky šoféra pre najvyšších predstaviteľov polície – policajného prezidenta Milana Lučanského, viceprezidentom Jane Maškarovej a Róbertovi Bozalkovi, riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi Zurianovi a tiež riaditeľovi Úradu inšpekčnej služby Adriánovi Szabovi.

Zaujímavosťou je, že k zrušeniu výhod pre policajných funkcionárov došlo len krátko potom, ako minister vnútra Roman Mikulec podpísal zrušenie ochranky aj šoféra pre bývalého premiéra Róberta Fica. „O zrušení poskytovania ochrany Robertovi Ficovi som rozhodol v zmysle platnej legislatívy na základe odporúčania a návrhu riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, ako aj na základe opätovného a dôkladného prehodnotenia potreby poskytovania tejto ochrany,” povedal koncom marca minister Mikulec.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Práve po tomto rozhodnutí začalo úradovať vedenie Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misii pod vedením podplukovník Radoslava Štrbu. Do mesiaca zrušilo ochranu aj vodičov už spomínaným vysokopostaveným policajným funkcionárom. Ministerstvo vnútra sa od tejto iniciatívy úradu dištancovalo, hovorkyňa rezortu vnútra Petra Friese média so žiadosťou o informácie odkazovala práve na riaditeľa úradu.

V podobnom duchu sa vyjadril aj policajný prezident Milan Lučanský, ktorý krátko po prevalení informácie o odobratí ochranky a šoféra povedal, že je to rozhodnutie riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, ktoré rešpektuje. Viac sa na túto tému odmietol rozprávať.

Média, ale aj verejnosť špekulovali o tom, že za zrušením ochranky pre policajných funkcionárov je podobne ako v prípade zrušenia ochranky pre Róberta Fica minister vnútra Roman Mikulec. Ten na otázky médií reagoval jednoznačne. „Ja som nezobral ochranku Lučanskému, máte zlú informáciu aj som to niekoľkokrát komunikoval, že ide o autonómne rozhodnutie riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov,“ ohradil sa minister.

Vojna medzi políciou a Úradom pre ochranu ústavných činiteľov

Podľa viacerých zdrojov z prostredia Úradu pre ochranu ústavných činiteľov aj z prostredia polície, ktoré sa k nám dostali, minister vnútra Mikulec s odvolaním ochranky pre policajných funkcionárov, na čele s Milanom Lučanským skutočne nič nemal. „Všetko sa to začalo zrušením ochranky pre Róberta Fica. Toto rozhodnutie rozhorčilo vedenie úradu a hneď na to nasledovalo rozhodnutie šéfa úradu Radoslava Štrbu, ktorý zrušil ochranku pre funkcionárov polície. Toto rozhodnutie Štrbu rozpútalo medzi Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a políciou pod vedením Milana Lučnaského doslova vojnu. Polícia totiž v zapätí zrušila niektorým členom ochranky Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, právo voľného prejazdu. To znamená, že niektorí členovia ochranky dnes nemôžu požívať zvukové a svetelné výstražné zariadenia na prejazd a musia sa riadiť výhradne dopravnými predpismi,“ nechal sa počuť jeden zo zdrojov, ktoré sa nám ozvali do redakcie.

S otázkami týkajúcimi sa vojny medzi dvoma inštitúciami ministerstva vnútra sme sa obrátili vedenie oboch inštitúcii.

Odpovede na to či polícia odobrala niektorým členom ochranky právo voľného prejazdu sme sa od policajného šéfa Milana Lučanského, ani od tlačového oddelenia policajného prezídia nedočkali. Dnešný odchod troch najvyšších funkcionárov Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, tak môže byť dôsledkom spomínanej „prestrelky“ medzi políciou a úradom.