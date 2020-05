KORONAVÍRUS Ďalšie výnimky! Uľahčenie pre pendlerov: Povinná karanténa už neplatí pre všetkých

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vstúpi do účinnosti v pondelok 18. mája o 7.00 h. Informovala o tom hovorkyňa úradu SR Daša Račková.

Opatrenie sa zmierňujú: Na koho sa vzťahujú?

Od pondelka až do odvolania sa teda rozširujú výnimky z povinnosti izolácie či už štátnej, alebo domácej. Výnimka zahrňuje ďalšie skupiny ľudí, ktorí karanténu nebudú musieť absolvovať. Ide o tieto skupiny.

1. Osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. SZČO), v oblasti zdravotníctva, opatrovateľstva, vedecko-výskumný pracovník, pedagogický zamestnanec alebo sezónny pracovník v poľnohospodárskom alebo potravinárskom odvetví, a to vo vzdialenosti viac ako 30 km po pozemnej komunikácii od hraničného priechodu z územia Slovenskej republiky na územie Českej republiky alebo Rakúskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín (výnimka z povinnej štátnej karantény sa doteraz vzťahovala na zdravotníckych pracovníkov alebo opatrovateľov z vybraných regiónov Českej republiky a Rakúska).

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

2. Osoby žijúce v jednej domácnosti s „pendlermi“ majúcimi trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode (doteraz sa to vzťahovalo iba na deti týchto pendlerov).

3. Občanov Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode.

4. Oosoby, ktoré majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšili 26 rokov veku a majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a zúčastňujú sa tréningového procesu ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o členstve v športovom klube).

5. Osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky je povinná preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokumentov predložených v českom jazyku. V prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách presiahne dobu 24 hodín, sú tieto osoby povinné pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

6. Osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu realizácie neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky je povinná preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokumentov predložených v českom jazyku. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

7. Osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a ktoré obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Maďarska, Rakúskej republiky alebo Poľska do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice. Rovnako na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Maďarsku, Rakúskej republike alebo Poľsku a ktoré obhospodarujú pozemky na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice. Tieto osoby sú povinné sa na hranici Slovenskej republiky preukázať hodnoverným dokladom v slovenskom jazyku preukazujúcim uvedenú skutočnosť (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy). Týmto osobám sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne oznámili túto skutočnosť, a to svojmu ošetrujúcemu lekárovi.