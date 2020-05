KORONAVÍRUS Problémy so štátnou karanténou má riešiť mobilná aplikácia, tvrdí Krajčí

BRATISLAVA - Kapacity zariadení pre štátnu karanténu sú takmer vyťažené a osoby často nesúhlasia s povinnosťou ísť do karantény. Tieto problémy preto rieši návrh, ktorým sa má spustiť mobilná aplikácia na zavedenie takzvanej inteligentnej karantény. V pléne to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) v úvode štvrtého rokovacieho dňa siedmej schôdze Národnej rady (NR) SR.

Poslanci v piatok pokračujú rokovaním v druhom čítaní o tomto vládnom návrhu, rokujú o ňom v zrýchlenom režime. Nová forma karantény prostredníctvom mobilnej aplikácie by mohla podľa návrhu odbremeniť kapacity štátnych karanténnych zariadení.

Aplikácia by mala byť poskytnutá bezodplatne. Štát očakáva, že by mohla znížiť rozpočtové výdavky. Zároveň sa očakáva, že dôjde k uvoľneniu stoviek členov Policajného zboru, ozbrojených síl a Hasičského a záchranného zboru z plnenia úloh súvisiacich so štátnou karanténou. Podmienkou inteligentnej karantény je dobrovoľnosť.

Po prebratí vládneho návrhu majú poslanci pokračovať v diskusii o výročných správach za minulý rok. Na programe majú ešte napríklad správu o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska či správu Slovenského pozemkového fondu. Piatkové rokovanie sa má skončiť o 14.00 h.

Nová forma karantény prostredníctvom mobilnej aplikácie má odbremeniť kapacity štátnych karanténnych zariadení. "Pôsobila by tiež menej invazívnym spôsobom na osoby prichádzajúce na Slovensko zo zahraničia, ale zároveň by poskytovala porovnateľnú úroveň dodržiavania karanténnych opatrení ako v prípade povinnej štátnej karantény," uviedli predkladatelia.

Podmienkou je dobrovoľnosť

Podmienkou inteligentnej karantény je dobrovoľnosť. "Počas krízovej situácie môže úrad verejného zdravotníctva rozhodnúť o tom, že osoby, ktoré majú povinnosť podrobiť sa nariadenej izolácii v zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení, sa môžu nariadenej izolácii podrobiť v domácom prostredí za podmienky, že písomne alebo inak hodnoverne preukázateľne súhlasili s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie," napísali predkladatelia.

Osoba, ktorá bude s takouto formou karantény súhlasiť, je povinná počas trvania nariadenej izolácie nainštalovať si a používať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a systémovo umožniť prístup k údajom mobilnej aplikácie na monitorovanie polohy mobilného zariadenia.

Musí mať tiež povolené prijímanie notifikácií na mobilnom zariadení, na ktorom je mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie nainštalovaná, povoliť mobilnému zariadeniu funkciu rozpoznávania tváre, ďalej umožniť automatickú aktualizáciu mobilnej aplikácie, povoliť mobilu lokálne uložiť odfotenú podobizeň tváre na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie či zdržať sa konania, ktoré by viedlo k nefunkčnosti alebo nesprávnemu fungovaniu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.

Poslanci zároveň schválili aj pozmeňujúci návrh, podľa ktorého bude musieť Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zničiť údaje, hneď ako pominie dôvod ich spracovania. O zničení údajov bude úrad informovať dotknutú fyzickú osobu, ktorá môže následne uplatňovať svoje práva podľa nariadenia o GDPR, respektíve podľa zákona o ochrane osobných údajov. Na kontrole dodržiavania zákonnosti spracúvania údajov sa má podieľať aj parlament prostredníctvom ústavnoprávneho výboru, ktorému má ÚVZ predkladať správu o využívaní údajov.