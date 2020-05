Čudné praktiky Krajčího rezortu na Facebooku: V statuse ministerstva bránia šéfa po virálnom videu!

BRATISLAVA - Nie je žiadnou novinkou, že politici si na svojich fanstránkach po sociálnych sieťach zdieľajú vlastné politické postoje, kritiku či nápady. Nie je však s kostolným poriadkom, keď sa na takúto cestu vydá oficiálna stránka ministerstva, ktoré by malo informovať bez akýchkoľvek politických zafarbení o aktuálnej situácii. Reč je o rezorte zdravotníctva, ktoré vedie Marek Krajčí (OĽaNO).

Ten sa na sociálnych sieťach neslávne ocitol formou virálneho videa, kde popisuje zážitok o tom, ako ho zasiahol Duch svätý počas modlenia. Video sa stalo terčom internetových vtipov a paródií prakticky okamžite. Hneď na to ale reagovali poslanci z konzervatívnej Kresťanskej únie (KÚ), ktorá tvorila krídlo kandidátky OĽaNO. Ministra začali vo veľkom obraňovať.

Kde nastal zlom

Na tom by nebolo nič neobvyklé. Spolustraníci v našich politických kruhoch bežne obraňujú svojich kolegov z hnutia či strany. Ak ale status poslancov KÚ prezdieľa ministerstvo, ktoré by malo informovať vyslovene apoliticky, mnohých to prekvapí. Poslanci aj cez zakladateľku KÚ Anny Záborskej reagujú na spomínané Krajčiho video a obhajujú jeho vyjadrenia z neho.

"Časť záznamu, vytrhnutý z kontextu, ktorý zaplavil nielen bulvárne médiá a sociálne siete, posúva vnímanie pána ministra do roviny, ktorú nemožno akceptovať. Z osobnej úprimnej viery sa robí strašiak, čo je v demokratickom štáte neprípustné. Akoby verejne prejavená a žitá viera diskvalifikovala politika na výkon verejnej funkcie. Ak má byť Slovensko slobodné, tento spôsob nenávistného uvažovania musíme odmietnuť," píše v statuse Záborská, ktoré prezdieľalo aj samotné ministerstvo.

Zdroj: Facebook/Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo už status stiahlo

V tomto kontexte treba spomenú, že stránku stále spravuje hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová, ktorá pôsobila aj za čias vlády Petra Pellegriniho, ktorý rezort dočasne viedol. "Nie je dôvod, aby človek vieru v Boha skrýval, alebo sa za ňu hanbil. Slovensko je krajina, kde je väčšina obyvateľstva kresťanov, minister zdravotníctva SR Marek Krajčí je veriaci človek a vieru v Boha nemá dôvod zatajovať. Statusom sme chceli ukázať podporu, nakoľko v posledných dní si za video, ktoré je niekoľko rokov staré, vyslúžil kritiku a posmech, čo si nezaslúži," povedala pre portál Omediach.com Eliášová.

O pár minút na to rezort pristúpil k stiahnutiu celého statusu zo stránky.