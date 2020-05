KORONAVÍRUS Aktuálna situácia poukázala na medzery v školstve: Gröhling pripúšťa zmenu

"A takto sa musíme pozrieť na celý obsah vzdelávania," povedal minister. Ako tvrdí, bol by rád, keby sa školám dala možnosť vybrať si z predmetov, aby sa mohli nejakým smerom profilovať. Podotkol však, že pre každú školu by boli určené hlavné predmety na vzdelávanie, ako sú napríklad slovenský jazyk a literatúra, matematika či cudzí jazyk.

Na to, aby sa slovenské školstvo vyrovnalo tým najlepším školským systémom nielen v Európe, ale aj vo svete, je podľa šéfa rezortu školstva dôležité aj ohodnotenie učiteľov. "Dôležité je, aby bola ich pozícia taká, že budú na ňu hrdí. Ostatné vlády urobili všetko preto, aby znevážili postavenie učiteľov a takto sa to dostalo aj medzi ľudí. A teraz nevieme oceniť to, čo robia," povedal minister školstva s tým, že na druhej strane je aj ich finančné ocenenie.

Za ďalšiu zmenu, ktorá by bola potrebná pre skvalitnenie školstva, minister označil obrovskú sieť škôl, ktorú bude potrebné upraviť. "Nie je to o šetrení peňazí, ale o kvalite vzdelávania," uviedol minister. Z analýz rôznych organizácií podľa Gröhlinga vyplýva, že v malých školách nie je až taká kvalita vzdelávania. "Za toto budú možno nahnevané niektoré malé školy, ktoré robia dobré vzdelávanie, ale nemôžeme to povedať celoplošne. Toto by mala byť ďalšia možnosť, aby sa samosprávy vyrovnali s malými školami," uzavrel minister školstva.