Slovensko je podľa ombudsmanky v ťažkej situácii: Do pléna ju prišla podporiť aj prezidentka

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prišla na zasadnutie parlamentu vypočuť správu o činnosti verejného ochrancu práv za minulý rok, ktorý predstavila verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová,

Zdroj: TASR/ Martin Baumann

BRATISLAVA - Dnešné rokovanie na parlamentnej schôdzi svojou prítomnosťou obohatili aj verejná ochrankyňa práv Mária Patarkyová so svojou správou za rok 2019 a prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá si ju prišla do pléna osobne vypočuť. Má na to špecifický dôvod.