Šeliga nepotvrdil, že bude kandidovať za predsedu strany Za ľudí

Juraj Šeliga

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga nepotvrdil, či bude kandidovať za predsedu strany Za ľudí, ak by k voľbe došlo. Opozičný poslanec Erik Tomáš sa sám za podpredsedu strany Smer-SD navrhovať nebude. Záleží to od návrhu delegátov alebo predsedníctva Smeru. Obaja to uviedli v relácii Na telo v televízii Markíza.