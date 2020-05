Falošná plynárka sa dlho neradovala: S lupom vbehla priamo do rany policajtom

SLÁDKOVIČOVO - Žena, ktorá sa vydávala za plynárku a ukradla peniaze dôchodkyni v Sládkovičove, vbehla rovno po krádeži do rany prichádzajúcim policajtom. Tí ju na mieste zadržali a našli u nej odcudzených 690 eur. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová.

Páchateľka vo veku 42 rokov z Galanty sa k poškodenej do bytu dostala pod zámienkou, že ako zamestnankyňa plynárne ide odpísať stav plynomeru. "Dôverčivá žena falošnej plynárke po zazvonení otvorila a vpustila ju do bytu. Zlodejka ju poslala do vedľajšej izby skontrolovať radiátory a za ten čas vzala zo skrine peniaze," uviedla Kredatusová.

Vyšetrovateľ obvinil zadržanú ženu zo zločinu krádeže a spracoval podnet na jej väzobné stíhanie. Za skutok spáchaný na chránenej osobe tým, že využila lesť, hrozí falošnej plynárke trest odňatia slobody na tri až desať rokov.