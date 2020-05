Prechádzka slovenským lesom sa zmenila na horor: FOTO Dve dievčatá napadol srnec, mohli prísť o život

O nešťastí televízii Joj porozprávala Kristína, ktorá sa spoločne so svojou kamarátkou stala obeťou útoku srnca. Zviera ich napadlo neďaleko obce Karná, keď sa prechádzali. „Ešte sme prešli len pár metrov, zrazu k nám pribehol srnček, sme si povedali, jej, aký zlatý srnček,“ spomína dievčina.

To však ešte kamarátky netušili, že pokojná prechádzka lesom sa pre ne zmení na boj o život, lebo srnec nebol vôbec plachý. Práve naopak. Kristína preto mobilom zavolala otcovi Jánovi.

„Zahrabal kopýtkom. My sme sa potom rozbehli a kamoška, počula som, že strašne kričí. Otočila som sa, ona bola na zemi, kopala na zemi a on jednoducho stále do nej s parôžkami,“ opísala útok srnca Kristína. Tá v snahe pomôcť svojej kamarátke spadla na zem. Srnec sa tak pustil aj do nej.

Vtedy pribehol Ján, krik jeho dcéry i jej kamarátky vraj bolo počuť až do obce. „Strašne kričali, len nohy som videl z kriačkov a on útočil. Hrabkal a do nich a do nich,“ uviedol muž, ktorý sa usiloval upriamiť pozornosť na seba. Srnec ale pokračoval. „Začal som kričať, aby na mňa útočil, len nech im dá pokoj. Hodil som kameň, brechol, ešte jeden kameň som hodil,“ dodal.

Skončili na chirurgii

Doráňané dievčatá sa z lesa po vlastných domov vrátiť nedokázali. Do dediny ich zniesli miestni chlapci, potom sa zalarmovali záchranári. „Dievčatá vo veku 19 a 20 rokov utrpeli otvorené poranenia predkolenia,“ potvrdil Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.

Ošetrenie na mieste ale nestačilo. Kamarátky skončili v nemocnici. Na chirurgii im rany museli zašívať. „Dobre, že nie niekde do slabiny, lebo mohli vykrvácať,“ skonštatoval Ján. „Teraz sa inde nedá ísť ako do prírody, a keď už ani príroda nie je bezpečná. Ľudia, dávajte na sebe pozor a buďte pripravení na každú situáciu,“ odkázala Kristína.

Šťastie v nešťastí

Poľovník o takom prípade ešte nepočul. „Vo voľnej prírode je to plaché zviera, by malo odísť, ale že by priamo tak zaútočil, nepočul som o takom prípade,“ povedal Peter Vysočanský.

„Výsady u srnčej zvery sú dosť ostré, keby trafilo na nohe tepnu, tak za pár minút dievča vykrváca. Aj poľovník by sa zľakol, keby sa niečo také stalo, lebo nikto to nečaká. Každý si myslí, že zver odbehne. Sú rôzne spreje, ale skôr na medvede. Nestretol som sa s tým, že niekto používa spreje, keď ide do prírody, na srnčiu zver,“ objasnil poľovník.