Gröhling: Pripravujeme kroky, aby prvé mesiace nového roka boli nábehové

Štátny pedagogický ústav podľa jeho slov pripravuje analýzu, ako sa bude od septembra realizovať vyučovanie. "Musíme si uvedomiť, že september bol vždy mesiacom, počas ktorého sa opakovalo učivo z predchádzajúceho školského roku, takže v rámci toho budeme aj nejakým spôsobom fungovať," uviedol.

Rozhodnutie o otváraní škôl v júni je podľa slov ministra na konzíliu odborníkov. "Čo sa týka návrhov, tak by to bolo otvorenie materských škôl a základných škôl. Bolo by to však dobrovoľné otvorenie na základe zriaďovateľov," priblížil minister. Zároveň sa vyjadril aj k systému fungovania letných škôl. "Sú to dobrovoľné stretnutia zriaďovateľov, riaditeľov, rodičov, študentov a dobrovoľníkov, ktorých cieľom je hravým spôsobom si zopakovať učivo," uzavrel Gröhling.