Súčasná kríza nás učí oceniť hodnotu solidarity aj zdravia, tvrdí prezidentka Čaputová

BRATISLAVA – Súčasná kríza nás učí mnohému. Dokážeme viac oceniť hodnotu solidarity, ale aj zdravia a života. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová na sociálnej sieti, ktorá vyjadrila podporu Svetovému týždňu na ochranu pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním.

"Častejšie preto myslíme na ľudí, ktorí sú v dôsledku pandémie ohrození ešte viac ako my ostatní. Do takejto skupiny patria napríklad aj pacienti s chronickým srdcovým zlyhávaním, ktoré je najčastejšou príčinou hospitalizácií a úmrtí na Slovensku," uviedla prezidentka. Problémy so srdcom trápia približne 100.000 ľudí a počas pandémie nového koronavírusu patria medzi najzraniteľnejších.

Jedným zo symptómov ochorenia sú opuchnuté nohy. Občianske združenie Hlas nášho srdca každoročne organizuje kampaň s heslom Daj si červené ponožky, aby poukázalo na riziká ochorenia a na potrebu prevencie. Tento rok sa rozhodlo, že symbolom kampane sa stane červené rúško.

"Symbolicky s červeným rúškom vyjadrujem podporu Svetovému týždňu na ochranu pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním. Rovnako ako si vážime svoje zdravie a staráme sa oň, myslime aj na tých, ktorí toľko šťastia nemajú a pomáhajme im," uzavrela prezidentka.