Poslanci NR SR sa v utorok zídu na schôdzi: Čakajú ich vládne návrhy i výročné správy

Poslanci sa na schôdzi zídu v utorok 12. mája o 13.00 h. Okrem vládnych návrhov, ktoré by mali prerokovať v zrýchlenom režime, má snemovňa prebrať aj niekoľko výročných správ. Vláda zaslala do parlamentu tri návrhy zákonov, o ktorých by mal parlament rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti má umožniť, aby počas koronakrízy vznikli epidemiologické ambulancie pre pacientov s ochorením COVID-19. Návrh, ktorým by sa menilo viacero zákonov, má tiež regulovať zriaďovanie mobilných odberových miest.

Z návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 vyplýva, že všetky typy podnikov sa budú môcť v čase koronakrízy uchádzať o finančnú pomoc z Exportno-importnej banky (Eximbanka) a Slovenského investičného holdingu (SIH). Vládny návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov predpokladá zefektívnenie výberového konania do funkcie profesionálneho vojaka či možnosť vykonávať služobné povinnosti v inom mieste, ako je jeho miesto výkonu štátnej služby. Na siedmej schôdzi má zložiť sľub poslanca Mária Šofranko (OĽaNO), mandát si dosiaľ neprevzala pre dlhodobú práceneschopnosť. Po jej nástupe do funkcie bude mať zákonodarný zbor plný počet poslancov, teda 150.

Poslanci majú podľa návrhu programu prerokovať na schôdzi aj niekoľko správ za minulý rok. Diskutovať majú o správe o činnosti verejného ochrancu práv, správe o činnosti komisárky pre deti, správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj o správe o stave vysielania v SR a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu. Čaká ich tiež správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska, správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR a výročná správa Slovenského pozemkového fondu. V programe schôdze je tiež návrh na voľbu zástupcu navrhnutého vládou SR do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.