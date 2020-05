KORONAVÍRUS Návrh vzniku ambulancií pre pacientov s COVID-19 prerokuje plénum zrýchlene

BRATISLAVA - Počas krízovej situácie s novým koronavírusom by mohli na Slovensku vzniknúť epidemiologické ambulancie pre pacientov s ochorením COVID-19. Vyplýva to z vládnej novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili, že novelu prerokujú v zrýchlenom režime.

Návrh, ktorým sa mení viacero zákonov, reguluje aj zriaďovanie mobilných odberových miest. Cieľom je, aby nevznikali živelne. Počet epidemiologických ambulancií a mobilných odberových miest majú stanovovať regionálne úrady verejného zdravotníctva a ministerstvo podľa epidemiologickej situácie.

V súvislosti s mobilnými odberovými miestami sa predpokladá, že najviac by ich mohlo byť pri väčších nemocniciach, asi 62. Na mobilných odberových miestach sa bude odoberať biologický materiál osobám s podozrením na ochorenie COVID-19, a to buď v priestoroch zdravotníckeho zariadenia, alebo výjazdovou formou. Novela upravuje aj dopravu zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich odbery i testovaných.

Návrh novely rieši aj postup v prípade, ak počas krízovej situácie nemožno pacientovi poskytnúť kúpeľnú starostlivosť. Legislatívna zmena má ďalej umožniť počas krízovej situácie vykonávať dočasnú odbornú stáž občanom z tretích štátov. Má to pomôcť nemocniciam, ak by im radikálne stúpol počet pacientov s ochorením COVID-19. Upraviť by sa mali aj niektoré aspekty vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Poslanci prerokujú novely z dielne rezortu kultúry a obrany zrýchlene

Poslanci budú v zrýchlenom režime rokovať o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR v súvislosti s ochorením COVID-19, ako aj o vládnej novele o štátnej službe profesionálnych vojakov. Plénum návrh na skrátené legislatívne konanie odobrilo v utorkovom hlasovaní. Balík noviel z dielne MK by mal umožniť napríklad organizátorom kultúrnych podujatí, ktoré museli v dôsledku pandémie nového koronavírusu zrušiť, predĺžiť platnosť zakúpených vstupeniek do konca roka 2021.

Organizátor verejného kultúrneho podujatia, ktoré sa z dôvodu mimoriadnej situácie neuskutočnilo, resp. nemôže uskutočniť, by nemusel podľa návrhu zaplatiť dohodnuté honoráre a odmeny za výkony, ktoré sa nezrealizovali. Balík noviel takisto navrhuje zrušiť do konca roka 2020 povinnosť zrážať umelcom dvojpercentný príspevok do umeleckých fondov zriadených zo zákona. Zjednotiť by sa tiež mohla úprava vybraných procesných lehôt v rámci činností Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Z novely zákona o štátnej službe vyplýva, že výberové konanie do funkcie profesionálneho vojaka sa má zefektívniť. Vojakovi sa má upraviť aj možnosť vykonávať služobné povinnosti v inom mieste, ako je jeho miesto výkonu štátnej služby. Zvýšiť by sa tiež mohol vek dieťaťa z desiatich rokov na 11 rokov pri poskytnutí služobného voľna vojakovi z dôvodu ošetrenia chorého dieťaťa. Upraviť by sa mohlo aj poskytovanie služobného voľna vojakovi z dôvodu nariadenej karantény.